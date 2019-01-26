中國一帶一路 加速外來種入侵

2019-01-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際期刊《當代生物學》（Current Biology）二十四日發表研究指出，中國五年前提出的新貿易路徑「一帶一路」倡議，力求涵蓋半個地球，橫跨一百二十三國，連結亞洲、歐洲、非洲及中南美洲，但這條「新絲路」可能加速侵入性物種的散播，其情況前所未見。

中國科學院研究員李義明與中國與英國同僚，開發了一個交疊世界各地區的模型，將這些地區依據貿易價值、氣候和棲息地與一帶一路連結，以預測八百一十六種脊椎動物最有可能引入及停留的位置。

研究人員識別出十四個入侵物種的熱點，偏佈所有大陸，包括印尼、越南、菲律賓、地中海部份地區、智利南部及加勒比海地區等。阿爾及利亞、奈及利亞及喀麥隆等氣候良好的非洲國家也在名單之列。

北京曾保證一帶一路為「綠色」倡議，但李義明多年前就感到質疑，尤其是對兩棲類、爬蟲類、鳥類和哺乳類的後果。李義明表示，他們最關切的是一帶一路中的六大經濟走廊，跨越亞洲和歐洲。由於交通繁忙，外來入侵物種很有可能引入，當地條件適合牠們生存。

入侵物種自國際貿易出現後即已存在。老鼠是由歐洲人輸出至美洲。二十世紀初，一種亞洲真菌消滅了北美的栗樹林。紐西蘭在人類抵達前，曾沒有本土陸地哺乳動物，但現在有老鼠、刺猬和雪貂等二十五個物種。

如同病菌和真菌，老鼠、青蛙、蛇和鳥類都可由卡車、火車、輪船及飛機搭便車傳播。一種學名為「家八哥」的鳥類，原生於俄羅斯與哈薩克，如今已入侵中國新疆摧毀當地鳥巢。李義明指出，「美國牛蛙」多年來一直吞噬中國等地的兩棲動物，被視為「世界最具侵略性的兩棲動物」。

共同作者、倫敦大學入侵生物學教授布萊克本強調，生物入侵持續在各地發生。研究人員表示，解決之道是生物安全，包括監視貨櫃與運輸物品，實施檢疫和旨在保護生物多樣性的計畫等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/