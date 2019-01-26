擺脫制裁 北韓擬將洲際飛彈移交中國

2019-01-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩，將於二月底就朝鮮半島無核化進程展開第二次會談。自由亞洲電台二十四日報導，瑞典安全與發展政策研究所（ISDP）韓國中心負責人李尚洙（譯音）推測，金正恩可能向美方提議將北韓的洲際彈道飛彈轉交中國保管，進而促成二度川金會，他認為，該提議已獲得美中兩國同意。

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」二十四日也報導，金正恩在聽取其特使、朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲向他進行訪美報告後，讚揚「川普總統對二次朝美首腦會面非常關注，並表達了解決問題的非凡決斷力和意志」，「我們相信川普總統積極的思考方式，將保持耐心和善意繼續等待」。

南韓東亞日報分析指出，金正恩用不同尋常的措辭極力恭維川普，凸顯北韓再次促請美國採取與「大交易」相配的措施。

去年五月，首度川金會之前，川普的國安顧問波頓提議，北韓的核武可運到田納西州美國能源部橡樹嶺核子研究實驗室存放。平壤沒有接受該建議。李尚洙說，「從距離、安全問題和技術層面而言，我認為中國是唯一的選擇。這樣可以讓川普高調對外宣傳，他在北韓的核議題上取得進展」。

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