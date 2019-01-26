擺脫制裁 北韓擬將洲際飛彈移交中國

2019-01-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩，將於二月底就朝鮮半島無核化進程展開第二次會談。自由亞洲電台二十四日報導，瑞典安全與發展政策研究所（ISDP）韓國中心負責人李尚洙（譯音）推測，金正恩可能向美方提議將北韓的洲際彈道飛彈轉交中國保管，進而促成二度川金會，他認為，該提議已獲得美中兩國同意。

北韓官媒「朝鮮中央通訊社」二十四日也報導，金正恩在聽取其特使、朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲向他進行訪美報告後，讚揚「川普總統對二次朝美首腦會面非常關注，並表達了解決問題的非凡決斷力和意志」，「我們相信川普總統積極的思考方式，將保持耐心和善意繼續等待」。

南韓東亞日報分析指出，金正恩用不同尋常的措辭極力恭維川普，凸顯北韓再次促請美國採取與「大交易」相配的措施。

去年五月，首度川金會之前，川普的國安顧問波頓提議，北韓的核武可運到田納西州美國能源部橡樹嶺核子研究實驗室存放。平壤沒有接受該建議。李尚洙說，「從距離、安全問題和技術層面而言，我認為中國是唯一的選擇。這樣可以讓川普高調對外宣傳，他在北韓的核議題上取得進展」。

  • 北韓領導人金正恩二十三日神情愉悅地聽取北韓勞動黨副委員長金英哲的訪美報告。（路透）

    北韓領導人金正恩二十三日神情愉悅地聽取北韓勞動黨副委員長金英哲的訪美報告。（路透）

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