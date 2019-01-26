白宮草擬緊急命令 為川普找築牆經費

2019-01-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）二十四日引述白宮內部文件披露，為讓美國總統川普能宣布國家進入緊急狀態，好繞過國會逕行在美國與墨西哥邊界築牆，白宮正草擬緊急命令，並已覓得逾七十億美元可供築牆的經費，惟川普幕僚間仍對此意見分歧。此外，聯邦參議院同日表決共和、民主兩黨為結束聯邦政府部分停擺而各自提出的計畫，但不出所料均未過關，美國史上最長的政府關門窘境仍無解。

一位不具名美國政府官員指稱，白宮已找到的築牆經費，包括從美國財政部「資產沒收基金」（AFF）撥款六．八一億美元、從軍事工程營建撥出三十六億美元，以及五角大廈「民用工程基金」、國土安全部基金各撥三十億美元、兩億美元。若川普頒布緊急命令，美國陸軍工兵團將派兵築牆。

在參院預算攻防戰方面，參院二十四日則就納入川普五十七億美元築牆及僱用邊境法人員預算的共和黨重啟政府計畫，與民主黨讓政府案暫時運作到二月八日、但不包括築牆經費的提案進行表決。

結果先以五十票比四十七票否決共和黨提案，幾分鐘後，再以五十二票比四十四票否決民主黨提案，兩案皆無法跨過所需的六十票門檻。在前述共和黨計畫中，川普提出將有關數百萬年輕無證移民的「追夢人計畫」和「臨時保護計畫」延長三年，換取五十七億美元經費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/