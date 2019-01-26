三大威脅加劇 末日鐘危如冷戰期

2019-01-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國非營利團體「原子科學家公報」廿四日指出，一九四七年設來象徵人為全球性災難逼近程度的「世界末日鐘」，目前維持在去年的廿三時五十八分，距離午夜毀滅時刻僅剩兩分鐘，與前蘇聯一九五三年跟隨美國試爆第一枚氫彈成功後的冷戰期間最危險局勢不相上下，全球正處於「新異常」狀態，呼籲世人勿持續輕忽核武軍備競賽、氣候變遷、資訊戰等挑戰對人類存亡的威脅性。

核武氣候資訊戰 挑戰人

「原子科學家公報」創立成員，和發展美國第一批核子武器的科學家，是同一群人，最初「世界末日鐘」指向廿三時五十三分。而雖目前時刻與去年相同，但「原子科學家公報」總裁布朗生在聲明指出，勿以此誤判當前世局「穩定」，「我們差不多就像不見前方冰山卻還優雅享受晚餐與音樂的鐵達尼號乘客」。

布朗生警告，全球領袖與公民反而該正視核子軍備競賽重啟，以及溫室氣體排放增加引發氣候變遷的問題，「這兩項人類同時存在的威脅，在過去一年加劇」，深究其因，乃「全球增加使用資訊戰」，它破壞民主且不利文明未來發展，間接點出諸國政府近年主導散播不實消息的極度危險性。

「原子科學家公報」直言，「民族主義型的領導者及其代理人，無恥地在許多論壇撒謊」，尤其喜歡透過社群媒體放話，「堅稱他們的謊言是實話、真相是『假新聞』」，疑似劍指美國總統川普。回顧他二○一七年初上台，隔年的「世界末日鐘」就調快半分鐘，正式重回一九五三年的倒數兩分鐘，專家當時曾公開呼籲川普「停止推文，去上地緣政治課」。

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