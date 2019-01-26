委軍隊挺馬杜羅 美擬斬金脈

2019-01-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaido）廿三日自立為「代理總統」，隨即獲得美國、巴西、加拿大等十多國承認，使得總統馬杜羅政權一度岌岌可危。然而，委國國防部長等軍方主要將領廿四日公開宣示效忠馬杜羅，並譴責瓜伊多發動政變，令馬杜羅重新占上風。由於對付馬杜羅的各種選項皆帶有風險，美方目前正研擬以非傳統外交手段，斬斷馬杜羅金脈。

瓜伊多指控馬杜羅去年五月操控總統大選而連任，無執政合法性，並坦言需要人民、安全部隊及國際社會等三方支持，重新舉行自由公正選舉。目前行蹤成謎的瓜伊多，在接受美國西班牙語電視網環球電視台（Univision）視訊專訪時表示，反對派控制的國會正在考慮，為願意支持憲法、協助國家恢復民主的官員和軍人發布特赦令，其中也包括馬杜羅，惟考量馬杜羅須為抗爭者之死負責，該選項仍需評估。

然而，委國國防部長帕屈諾及另八名軍方將領，隨後透過電視，公開向「合法總統」馬杜羅宣示「絕對效忠及服從」，矢言全力守護國家主權和穩定。帕屈諾等人指控美國「干預委國事務」，軍方絕不聽從瓜伊多「鼓動政變」。不僅如此，馬杜羅掌控的最高法院也宣布，將拒絕「任何篡奪民選職位的違憲主張」。

美洲國家組織（OAS）三十四國中，廿四日已有十六國承認瓜伊多。美國總統川普聲稱，為迫使馬杜羅交出權力，美方「不排除任何選項」；國務卿龐皮歐也在OAS緊急會議中表示，願向委國撥款兩千萬美元人道援助，也準備協助重建委國和經濟。然而，美聯社分析，美方的強力手段之一是制裁委國原油出口，但委內瑞拉是美方原油進口第四大國，此舉勢將抬高油價、重創美國經濟。

白宮國家安全顧問波頓廿四日表示，華府正著眼於「截斷馬杜羅政府的收入來源」，並將收入轉交給瓜伊多，但過程非常複雜，美方正積極設法強化「新政府」。分析家指出，美方將根據馬杜羅後續行動，及軍方是否殘酷對付瓜伊多及其支持者而做出因應，也可能為瓜伊多提供安全協助，但軍事介入一途，目前並未獲得區域內盟邦支持。

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