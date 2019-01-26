聯邦雇員斷炊 美高官發言超白目

2019-01-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與民主黨國會議員的政爭，造成美國史上最久的聯邦政府停擺，部分無薪雇員面臨斷炊。但川普本人及其執政團隊，包括美國史上最「好野人」的內閣若干成員，發言卻缺乏同理心，彷彿晉惠帝「何不食肉糜」的「幹話」也招致外界批評。美國商務部長羅斯就是最新一例。他廿四日接受訪問時表示，他不太能理解有些聯邦雇員開始去街友收容所領取食物，「為何不去貸款？」

質疑雇員領物資 為何不去貸款

聯邦政府部分關門的窘境，迄廿四日邁入第三十四天。媒體報導，八十萬名聯邦雇員中，有人只好去「食物銀行」領免費食物。羅斯被問到此事時表示，「我知道他們有這種情況，但我真的不太了解為什麼。」

八十一歲的羅斯，估計身家高達廿九億美元（約九三○億台幣），曾穿六百美元的天鵝絨拖鞋在華府「趴趴走」，也以常上高檔館子馳名。他接受ＣＮＢＣ訪問時說，有些銀行或信合社正提供無息貸款，這些聯邦雇員最終還是會領到薪資，所以「他們沒有不能去貸款應急的理由」。

不過，羅斯稍後在接受彭博訪問時表示，他「強烈意識到」這些聯邦雇員正遭遇的困難。他強調ＣＮＢＣ專訪時的發言，旨在試圖提醒那些周轉不靈的雇員，可以利用信合社的貸款。

針對羅斯言論，川普表示還不清楚，只說「我真的了解，或許他原本應該換句話說」。本月稍早，川普曾對被迫放無薪假或上無薪班的聯邦雇員說，他們只需要「調整適應」，但他廿四日強調，「我愛、我尊敬他們」。

白宮首席經濟顧問庫德洛當日也說，政府停擺「只是個小故障」，他很清楚後果，隨即遭記者質疑他與現實脫節。但庫德洛反批，「我沒脫節，我是在陳述問題」。

竟稱無薪假讓耶誕節、新年連休

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特十日受訪時說，部分聯邦雇員因政府停擺而放無薪假，這樣「反而賺到」，因為許多雇員原本就計畫在耶誕節、新年休假，之後他們繼續放假，卻不必請假，等到恢復上班時，就有薪水可領了。川普二媳婦蘿拉（Lara Trump）本週也說，「（關門）有一點辛苦，但這是為了美國的未來」。她廿四日解釋，自己極為同情「所有現在領不到支票的人」。

針對這類言論，聯邦眾議院議長裴洛西不苟同地說，「這是『何不吃蛋糕』或『打電話跟爸爸要錢』嗎？」何不吃蛋糕是法國大革命時期被送上斷頭台的瑪麗皇后名言，「沒麵包可吃，何不吃蛋糕。」聯邦參議院民主黨領袖舒默則說，這凸顯川普政府對聯邦雇員的處境毫無感覺、漠不關心。民主黨聯邦參議員華納說，如果庫德洛、羅斯聽聽這些聯邦雇員的故事，「就會知道他們的評論是多麼侮辱人」。

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