澳洲異議作家 傳在中國被失蹤

2019-01-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲政府廿三日證實，一名澳洲公民疑似在中國「被失蹤」，成為中國安全部門擴大拘留西方國家公民的最新受害者。失蹤者為異議作家楊恆均，他曾擔任中國外交官，但支持民主化改革，經常撰文批評中國共產黨的專制做法，並著有多本間諜小說。

楊恆均友人、雪梨科技大學副教授馮崇義告訴澳洲媒體，楊恆均失蹤的原因可能與孟晚舟事件有關，是中國在拘留兩名加拿大公民後「擴大範圍」的做法，旨在「對澳洲和加拿大政府施加壓力」，是中國「人質外交」議題的延伸。加拿大上月應美國的引渡要求，逮捕華為財務長孟晚舟，造成中、加關係緊張。據了解，一月十六日，楊恆均曾在微博撰文批評中國外交部對國人赴加拿大發出旅遊警告。馮崇義則說，相信楊恆均這兩、三年來，應該沒有做過什麼事會觸怒當局。

失蹤原因 可能與孟晚舟事件有關

澳洲外交貿易部廿三日表示：「我們正在尋找據報在中國失蹤的澳洲公民的相關資訊。礙於個人隱私，我們不會對外發表進一步評論。」據悉，澳洲外交官員已聯繫中方，但仍未確認楊恆均是否正遭到中國安全部門的拘留。澳洲在禁止華為參與未來5G建設後，本週將派遣國防部長潘恩訪問中國，此行原本是想舒緩兩國緊繃的關係，不料卻因楊恆均失蹤而蒙上陰影。中國外交部廿三日表示，不清楚楊恆均的相關情況。

馮崇義透露，楊恆均十八日偕同妻兒從美國紐約飛往中國廣州，但並未搭上預定飛往上海的國內班機，抵達廣州不久後便失去音訊，至今下落不明。華盛頓郵報報導，楊恆均的妻子告訴友人，她在廣州機場遭到中國安全保衛警察訊問，楊恆均則遭到拘留。

據悉，楊恆均過去也曾在入境中國後「被失蹤」；他二○一一年赴中訪問時，一度「失聯數天」，但事後對外聲稱失聯是「自己的疏忽」。曾在前年被中國當局以涉嫌危害國家安全為由限制出境的馮崇義表示，他曾為了離開中國，被迫簽署一份同意不對外洩漏問話細節的聲明。

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