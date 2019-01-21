澳偏鄉小鎮吸年輕人 推免費租屋10年有成

2019-01-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲東南部小鎮卡姆諾克（Cumnock）因乾旱、地處偏遠、經濟衰退等問題，人口數長期下滑，迄今減少至不到三百人，甚至造成鎮上小學面臨倒閉危機。為了吸引年輕人定居，該鎮自二○○八年開始祭出幾乎免費提供租屋的優惠措施。由於相關作法成效不錯，這類構想已吸引澳洲及全球各地十多個城鎮仿效。

全球城鎮群起效尤

澳洲卡姆諾克鎮距離雪梨約四小時車程，過去曾是重要的鐵路中途站，但在火車站關閉、新高速公路開通後，成為幾乎與世隔絕的寧靜小鎮。該地缺乏特殊觀光景點，但有許多外流人口留下的空屋。鎮上自二○○八年開始，將空屋以低價租給願意搬到此地定居的民眾；較需翻修的房屋每週僅收取不到一美元（約台幣三十一元）的象徵性租金。

相關作法吸引到不少家庭。四年前定居卡姆諾克鎮的路易斯（Nicole Lewis），與丈夫帶著五個孩子從都市搬到該鎮，她告訴華盛頓郵報，剛搬到小鎮時「大家都很歡迎我們，我們瞬間就融入了這裡的生活。這就是典型澳洲鄉村家庭的感覺」。亦有其他遷居者指出，比起雪梨的都市生活，小鎮生活的品質更好，也更實惠。

全球人口居住在城市的比例，預計二○五○年將從目前的五十四％增加到六十六％。然而，歐洲與澳洲的研究顯示，儘管有愈來愈多人從農村搬到大城市，但也有許多人因難以承受城市生活的龐大開銷，而不得不搬回郊區或小鎮。對小城鎮而言，大城市開銷愈難以負擔，小鎮生活似乎就愈吸引人。

全球各地已有十多個小鎮相繼推行「租屋優惠」得作法，以阻止人口數下滑；義大利山頂小鎮桑布卡（Sambuca）近日宣布以低於二美元（約台幣六十二元）價格出售房屋，蔚為轟動；義大利西西里島小鎮甘吉（Gangi）二○一四年也曾推出類似計畫，提供二十處價格不到二美元的房屋，以阻止人口外流。

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