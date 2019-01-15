美婦攜槍登機赴日 安檢員渾然不覺

2019-01-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國運輸安全管理局（TSA）十三日發表聲明，坦承一名婦女本月三日攜帶槍枝，在喬治亞州首府亞特蘭大的哈茨菲爾德—傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson International Airport），順利通過海關安全檢查，搭乘達美航空公司班機抵達日本東京成田機場。此事發生在美國聯邦政府停擺之際，但TSA否認此事引發飛安漏洞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，TSA這起安檢疏失發生在聯邦政府局部關門的第二週，當時TSA人員已被要求無薪上班。迄今全美共有約八十萬聯邦政府雇員被放無薪假或無薪上班，其中TSA占約五萬一千人。某些「必要的」政府雇員須在沒有支薪的情況下工作，其中便包括TSA在機場執行安全檢查的人員，但許多人請病假表達抗議。本月四日，至少在四個主要機場，共有數百名TSA人員請病假。

達美航空發表聲明回應，在肇事乘客被揭露之際，該公司已通報TSA。TSA則稱，持槍婦女當日確實通過安檢站，現場未遵守標準程序，相關人員將為此負責；此事與政府停擺無關，當日執勤人數正常，飛航安全未受影響。TSA表示，為減輕雇員經濟負擔，將補發去年十二月二十二日上班人員的薪資，連假期間上班人員將額外獲得五百美元獎金。

此前，TSA也曾在二○一五年發生類似紕漏。國土安全部官員扮成旅客攜帶武器及爆裂物，在數十個機場進行測試，結果幾乎都通過機器安檢，導致時任TSA代理局長卡拉維下台。

受到聯邦政府部分停擺影響的，還有十三日準備從佛羅里達州邁阿密國際機場（Miami International Airport）離境的旅客，罕見地經歷漫長等待，安檢站出現長長排隊人龍。由於約四十名安檢人員缺席，邁阿密機場官員十一日決定關閉一座航廈。

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