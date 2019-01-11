全球首富分手費 最高恐破2兆元

2019-01-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國電商龍頭「亞馬遜」創辦人兼執行長貝佐斯及其結縭二十五年的髮妻瑪肯西（MacKenzie Bezos），九日宣布離婚。美國八卦報刊「國家詢問報」則指稱，美國「福斯11」（Fox 11）電視台的四十九歲前主播桑琪絲（Lauren Sanchez）是「小三」，兩人偷情八個月。不過，英國每日郵報稱，貝佐斯是在與妻子分居後，才開始和有夫之婦桑琪絲交往。

新歡桑琪絲 原為電視台主播

五十四歲的貝佐斯暫居全球首富，身家高達一三七○億美元（約四．二五兆台幣）。若四十八歲的小說家瑪肯西均分貝佐斯財產，將以六八五億美元（約二．一兆台幣）成為全球女首富。「微軟」公司創辦人比爾蓋茲則以九四○億（約二．九二兆台幣）的身家，再度躍為全球首富，貝佐斯「掉」到第四，落居「股神」巴菲特與法國的歐洲首富阿諾特之後。

貝佐斯九日在「推特」上貼出一份他和瑪肯西連署的聲明，宣布兩人在嘗試分居後決定離婚，但誓言今後仍是對方「摯友」。該聲明強調，「如果我們早就知道彼此會在二十五年後勞燕分飛，我們還是會這麼做（結婚）」。

亞馬遜是在貝、瑪婚後才創立，而貝佐斯的雄厚身家就是來自於他持有的近七九○○萬股、市值一三○○億美元的亞馬遜股票，相當於十六％的亞馬遜股權，因此離婚案可能影響該公司股權結構。但財產分割細節端視兩人是在哪個行政區申請離婚，以及是否有婚前協議。

與元配料已達成分割財產協議

共育有四名子女的兩人，現居美國華盛頓州國王郡，郡治西雅圖即亞馬遜總部所在地。該州乃全美九個共同財產州之一，即婚姻關係存續期間取得的大部分財產，被視為夫妻共有，離婚時幾乎會平分，包括股票所有權。有律師認為，從離婚聲明字裡行間的友好看來，兩人極可能已就如何分割財產達成協議。

美國八卦報刊「國家詢問報」與「紐約郵報」報導，貝佐斯的「情婦」是美國福斯廣播公司旗下電視台的新聞兼娛樂節目「日安洛杉機」（Good Day LA）前主播桑琪絲。她是美國好萊塢星探懷特賽爾（Patrick Whitesell）的妻子。貝、桑兩人曾搭私人飛機去外國，男方甚至曾傳給女方「鹹濕訊息及豔照」。瑪肯西也知道分居期間貝、桑兩人曾約會。

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