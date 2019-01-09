教廷磕頭？ 任命親中退休主教為宗座署理

2019-01-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕天主教香港教區主教楊鳴章本月三日病逝，依例應由身兼輔理主教的副主教夏志誠升任。然而，梵蒂岡卻任命七十九歲的親中退休主教湯漢為「宗座署理」，形同封鎖曾表態支持香港特首普選並悼念六四事件死難者的夏志誠出任香港天主教最高代表。根據天主教法典，只有未成立教區的地區才設置宗座署理，這項違反常理的人事安排，被普遍視為梵蒂岡對北京「磕頭」。

法國國際廣播電台（RFI）報導，楊鳴章去世後，香港教區諮議會開會決議在楊喪禮過後才推選教區署理，期間則由夏志誠暫理教務，而他是唯一主教級的高層，因此被認為是繼任主教的當然人選。然而，香港教區七日傍晚突然宣布，五日接獲梵蒂岡宗座萬民福音部通知，任命湯漢為香港教區宗座署理，負責主教出缺期間治理香港教區，亦即諮議會與夏志誠均被架空。

美聯社報導，在梵蒂岡企望與北京恢復邦交之際，夏志誠被認為太過敢言而無法被中國接受。香港中文大學中國研究中心客座教授林和立說，「很難驅散梵蒂岡已屈從北京壓力的印象，鑑於夏支持民主的過往紀錄，他不是北京的首選」。反觀湯漢，他力倡重啟中國與教廷的對話。

香港中文大學崇基神學院院長邢福增說，教廷的安排十分異常，可能是考慮梵中關係的發展所致，因夏的言行恐使北京擔心他可能成為第二個敢言主教陳日君，「如果教區一個具有如此代表性的人物公開批判（中國），我估計中國不太樂意看到」。

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