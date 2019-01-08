中國清網奧步 盜推特發文陷害

2019-01-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府打壓網路言論的魔爪，已逐漸伸向「推特（Twitter）」等外國社群媒體，且手段愈發霸道，不僅派官員登門威脅民眾，還侵入帳號刪除敏感文章，甚至傳出直接駭盜維權人士的帳號，發布可能遭當局定罪的內容。種種跡象顯示，中方正擴大針對推特的「清網」行動，意圖將所有使用外國平台發表異議的中國人一網打盡。

華盛頓郵報、自由亞洲電台（RFA）報導，中國政府箝制網路言論的行動逐漸升級，利用虛擬私人網路（VPN）「翻牆」上推特發文的民眾也被取締，包括透過傳喚或拘捕，要求民眾刪除文章或帳號。尤有甚者，一名在推特擁有近五萬追蹤者的五十歲工程師，去年十一月遭國安人員「登門造訪」，要求其刪除有關美中貿易關係、中國地下基督徒困境的推文，但他並未照辦，二十四小時後便發現帳號被侵入，刪光其逾一萬則推文。

由於中國政治言論的空間逐漸限縮，推特等外國平台成為海內外有獨立思想的中國人宣洩不滿的管道。然而，華郵從北京等地的中國推特用戶口中得證，雖然相較於「微信」有十億用戶、「微博」有數億用戶，中國的推特使用者僅約一千萬，但當局確實正在加強對推特的封殺，從過去暗中監視、不直接採取行動，到如今已累積至少四十起當局派人「到府施壓」的案例，就連追蹤人數較少的用戶也被鎖定。

值得注意的是，廣東省維權律師陳科雲表示，去年九月起就未登入推特帳號，卻在十二月收到六次修改密碼通知，隨後又接到國保（國內安全保衛局）人員電話，指控其在網路發布「要聯合海內外公民，發動武裝起義」的文章，但該文事後並未顯示在其帳號上，據信已遭刪除。陳科雲質疑，整起事件是前國安部門高層、現任廣東省司法廳廳長曾祥陸栽贓陷害。另一名吳姓律師也透露，許多中國推特用戶的帳號疑似被當局盜用，並藉此發布可能導致被治罪的文章。

去年十二月被迫關閉推特帳號的中國社會學家、北京「中國勞動關係學院」教授王江松，呼籲美國政府和推特公司，採取行動保護推特用戶的言論自由。他警告，中方最新的封殺行動範圍龐大，影響所及非數千、數百人而已，且已跨越疆界、管控外國網路，「中方是在矯正身為美國企業的推特」。

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