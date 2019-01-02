邁向無核化 金正恩嗆美別施壓

2019-01-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕北韓領導人金正恩一日發表新年演說，首度暗示北韓將不再製造核武器，並表示他已準備好隨時與美國總統川普再次會面，以達成朝鮮半島無核化的共同目標。但金正恩也警告，若美國仍持續制裁並施壓北韓，他或許會考慮採取「新路」。

金正恩說，無核化是他「堅定的意志」，並敦促華府採取相應行動。他指出，倘若美國未能落實對世界的承諾，誤判北韓人民的耐心，一味強迫平壤接受片面要求，持續對北韓施壓與制裁，「我們將被迫探索一條新路，以捍衛我們國家的主權與國家最高利益」。金正恩說，他願意隨時再度與川普會面，「以獲致讓國際社群歡迎的結果」。

金正恩也呼籲南韓，既然兩韓決定追求和平繁榮之路，南韓就應該「完全停止」與美國舉行涉及戰略資產的聯合軍事演習；而攸關兩韓終戰協議的談判，則應追求打造長久和平的機制。美國國務院尚未對此回應，南韓青瓦台則肯定該演說，認為已傳達北韓堅決促進與首爾及華府關係的意志。

在半小時的演說中，金正恩有逾廿分鐘時間在強調儘管「經濟阻礙重重」，但他致力打造自力更生的經濟。南韓統一部前副部長金炯錫表示，這場演說反映金正恩「正面臨改善他『社會主義經濟』的急迫任務，而這是不解除制裁無以達成的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/