中企補助員工挺華為 買酒還能打折

2018-12-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿加拿大應美國的引渡要求，逮捕中國電信設備龍頭「華為（Huawei）」財務長孟晚舟，中國民族主義者本月大肆鼓吹「聲援華為、抵制蘋果公司（Apple）」行動。中國共產主義青年團也透過社群媒體，敦促企業補助員工購買華為產品。法新社、中國齊魯晚報、錢江晚報、日經亞洲評論等媒體證實，已有至少數十家中國企業實施對購買華為產品者的獎勵政策，部分中企還針對購買Apple裝置的職員，祭出沒收、罰款、取消升遷、解僱等罰責。

法新社報導，旗下約兩百名員工的中國福建省富春科技公司，截至本月廿九日止，已補貼近六十名職員購買華為手機，每人發放一百至五百人民幣（約四五○至二二七○台幣）不等的獎勵金。成都市軟易達信息技術公司則證實，該公司職員購買華為手機可獲十五％補貼。軟易達發言人表示，「我們支持中國製造的好品牌」，強調補助購買手機屬於員工福利的一部分，相關公司政策並非根據政府的指示。

日經亞洲評論報導，多數中企為了獎勵職員購買華為產品，發放產品市價十％至二十％的補貼金。一名中國官員指稱，全國有數百家企業響應支持華為。河南省一家釀酒商則公告，持華為產品買酒者打七折。

除了獎勵，還有許多中企加入「抵制蘋果公司」的行列。深圳市億達恆公司、夢派科技集團本月公告，補助全體職員購買華為、中興通訊（ＺＴＥ）的裝置，若有職員被發現購買蘋果iPhone手機，則「按照市價給予一百％處罰」。錢江晚報報導，浙江省一家科技公司「抵制蘋果支持華為」的內部通知顯示，「公司及公司員工禁止購買蘋果產品，違反員工將失去晉升機會，以及取消相應的補貼」。

據報導，上海市某個商業協會甚至聲稱，該組織決定解僱購買Apple產品的職員，引發網路熱烈討論。許多中國網友表示，他們支持華為，但不贊成懲罰購買Apple裝置的作法；也有網友指出，選擇使用什麼品牌的手機，是個人喜好與自由，與愛國無關。

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