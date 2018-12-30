揭露新疆再教育營 45記者遭逮

2018-12-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕義大利新興宗教研究中心（CESNUR）主辦的網路媒體《寒冬》（Bitter Winter）廿八日證實，自八月以來，旗下至少四十五名中國撰稿人，因採訪中共迫害宗教自由、侵害人權等議題，遭中國當局抓捕，並被指控犯下「間諜罪」、「顛覆國家政權罪」等罪名，予以關押與審訊；一些記者被送到「法制教育中心」接受強制洗腦，還有一些記者遭到酷刑和虐待。

今年五月創刊的《寒冬》，致力於報導宗教自由與人權在中國的情況。近幾個月，《寒冬》接連曝光中國以「教育轉化」的名義設立拘禁營，在新疆維吾爾自治區關押穆斯林；《寒冬》一名新疆記者八月潛入新疆「再教育營」基地，他所披露的照片及資訊，成為迄今針對拘禁營內部最為詳盡的報導。

《寒冬》廿八日證實，該名潛入營地的新疆記者九月底被捕，至今仍下落不明；另有兩名撰稿人十月中旬在福建被捕後，遭受警方嚴刑拷打，禁見至今。一名已獲釋的撰稿人透露，中國審訊人員在審訊期間叫囂「共產黨要想整死你，就像是捏死一隻螞蟻一樣」，揚言「報導這些事就是顛覆國家政權，是間諜活動」。

以中、英、法、日等八種語言刊出報導的《寒冬》，總部設在義大利杜林。自由亞洲電台（RFA）指出，看來中共打壓宗教自由的手已開始伸向外國網路媒體。中共今年八月將《寒冬》列為「境外敵對網站」，發起抹黑行動和駭客攻擊；《寒冬》在中國的記者與消息來源，也成為中國當局打擊的目標。

《寒冬》廿九日再刊出維吾爾人遭警方秘密從新疆轉移到各地監獄的具體細節，聲稱「儘管中共政府盡最大努力嚴密封鎖消息」，該網站仍不斷收到內部消息，「更多內幕還是不斷洩漏出來」。根據無國界記者組織（RSF）本月中旬發布的報告，中共目前至少任意拘押了六十名記者，且實際的失蹤記者人數可能更多。一名《寒冬》撰稿人表示會堅持報導，因為「中共逼迫宗教信仰、踐踏人權的事實，應該讓世人知道，應該受到譴責和制止」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/