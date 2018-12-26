淪中國宣傳工具？ 美聯社結盟新華社

2018-12-26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府近年為擴張國際影響力，積極推動中國與西方媒體「中西合璧」，包括國家通訊社「新華社」上月底與全球最大通訊社「美聯社」（AP）簽署合作備忘錄。然而，華盛頓郵報專欄作者羅金（Josh Rogin）廿四日指出，十四名美國國會議員對此表達關切，要求美聯社公開合作內容，並呼籲美國媒體切勿淪為中國政府宣傳工具。

14議員要求美聯社說明

羅金指出，美聯社執行長普魯特（Gary Pruitt）上月底前往北京，與新華社社長蔡名照會晤，雙方同意在新媒體、人工智慧（AI）應用及經濟訊息等領域擴大合作。這項由新華社發布的消息，隨即引發美國國會關切，民主、共和兩黨共十四名國會議員十九日聯名致函普魯特，要求說明。

連署信指出，「新華社的核心使命是透過公共輿論，塑造對中共政權和行為的認同，與美聯社秉持的新聞獨立性形成強烈對比。」蓋拉格更表示，新華社沒有以事實為本的新聞精神，「中共將利用合作夥伴來型塑全球輿論，對美國利益及被中共迫害者造成損害。」因此，美聯社須公開與新華社的合作備忘錄、揭示雙方合作計畫，並說服國會新華社不會干預其報導，也無從接觸敏感資訊。

薛曼指出，新華社透過美國分社為北京蒐集情報，國會自然必須對結盟事宜嚴加審查，「我們必須確定，雙方的合作備忘錄（MOU）不會變成借據（IOU）」。美國司法部已在九月下令，新華社必須註冊為「外國代理人」，藉此限制其採訪權限，並要求其通報管理層結構、收支情況等。美中經濟與安全審查委員會（USCC）去年年度報告也提出警告，新華社承擔中國情報機構的某些職能，詆毀西方媒體，並控制有關中國的討論。

美聯社：報導不會被干預

美聯社發言人伊斯頓（Lauren Easton）表示，與新華社的協議僅是讓美聯社得以在中國境內營運，不會影響其獨立性；雙方自一九七二年以來一直維持相同關係，新華社無法獲得美聯社敏感資訊，也不能干預美聯社報導，這與美聯社和其他國營媒體的合作模式並無不同。

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