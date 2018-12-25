打壓宗教 中國5地禁慶祝耶誕

2018-12-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國各地今年瀰漫商業化的耶誕節慶祝氣氛，北京及上海等地的購物商場均可見裝飾用的耶誕樹，但在中國共產黨日益強調傳統文化、壓迫宗教的方針下，今年至少有四個城市及一個縣的政府，下令打壓民間慶祝耶誕節，或要求拆除耶誕裝飾。

河南省南陽市一處廿七層購物與辦公綜合大樓，耶誕樹、燈泡、鈴鐺等裝飾，不到一天就全部被撤下。在該棟大樓上班的馬姓民眾指稱，政府官員十六日下令拆除所有耶誕裝飾，就連商場入口的巨型泰迪熊都無法倖免。當美聯社致電詢問市府官員時，對方直接掛掉電話。

湖南省衡陽市十九日發布通告，嚴禁平安夜、耶誕節期間市民佔道狂歡，若發現佔道從事商業活動者，將依法懲處，並要求中共黨員幹部帶頭，成為恪守中華傳統文化典範，讓不過「洋節」成為自覺行動。衡陽市警方則上傳影片，倡導中華文化的重要性。

山東學生改期 變慶祝新年

河北省廊坊市也發布通知，全面取締沿街擺放耶誕樹等飾品，嚴禁市面上以耶誕節為由的商品促銷及演出。雲南省昆明市盤龍區警方公告，旅館、卡拉ＯＫ、網咖、酒吧等群聚場所，禁止任何耶誕裝飾。河北省阜平縣也發布類似清除通知，但官員聲稱是為規範小販，而非針對耶誕節。

全中國十所學校的師生家長向美聯社抱怨，被阻止慶祝耶誕節。山東省青島市有學生舉辦感恩節活動遭到訓斥，被警告不得公開慶祝耶誕；但有某校學生將耶誕慶祝活動提案改為「慶祝新年」，將行程改期，獲校方批准。

對此，美國加州「華人基督徒公義團契」創辦人劉貽牧師痛批，中國國家主席習近平企圖「漢化」宗教，牧師被指示須在講道時對信徒灌輸共黨核心思想，部分教會活動甚至出現中國國歌與五星旗。然而，耶誕慶祝活動持續在中國各地散播，尤以年輕人特別熱中，顯見官方壓制無效。

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