圍牆撥款卡預算 美政府今恐斷炊

2018-12-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與國會就美墨邊界圍牆經費問題僵持不下，在川普拒絕簽署參院一份未涵蓋圍牆撥款的臨時預算案後，眾院廿日緊急通過一項滿足川普「期待」的預算案，但幾乎篤定將遭參院否決，聯邦政府可能在美東廿一日午夜（台灣廿二日正午）局部停擺，九個聯邦部門、逾八十萬名公務員，恐在耶誕假期之際被迫「做白工」或休「無薪假」。

為兌現競選承諾，川普強烈要求國會在年底的臨時預算案中，加入五十億美元的美墨邊界圍牆興建費用，因此拒絕簽署參院十九日通過、僅支援現有維安措施、未納入圍牆經費的十三億美元預算案。在眾院議長萊恩等共和黨議員廿日與川普協商後，眾院重新在預算案中加入圍牆撥款，使得總預算達五十七億美元，可供政府運作至明年二月八日；雖然眾院民主黨人全面封殺，但共和黨仍挾人數優勢，以二一七票同意、一八五票反對驚險通過。

然而，該預算案還須在一百席的參院取得六十票同意，才能送交白宮簽署，而在共和黨僅掌握五十一席的情況下，法案幾乎篤定「胎死腹中」。川普廿一日推文威脅道，若民主黨不讓步，政府停擺將「持續很長一段時間」，參院民主黨人若否決法案，將是「民主黨關門」。

若府院屆時仍無法達成共識，在十五個聯邦部門中，國務院、國土安全、司法、運輸、內政、農業等九個部門，可能會在耶誕假期前「斷炊」；白宮則表示，若政府停擺，川普將取消赴佛州度過耶誕假期，改在華府坐鎮。

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