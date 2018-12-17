烏俄東正教分家 兩國緊張升高

2018-12-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭總統波洛申科十五日宣布，當天在首都基輔建於十一世紀的聖索菲亞大教堂召開的全烏東正教主教會議，選出三十九歲的基輔「都主教」伊皮法鈕斯（Epiphanius，或Yepifaiy）為基輔「牧首（或稱宗主教）」，並創建一個不再受「俄羅斯正教會」管轄、新的東正教「自主教會」─「烏克蘭正教會」，實現三三二年以來俄、烏東正教間的「歷史性分家」。此事恐將大幅升高俄烏緊張情勢。

烏國總統︰終於從俄國獨立

波洛申科對大教堂外聚集的數千名烏國民眾說，烏國終於完全從俄國獨立，這一天將寫入歷史！將創建烏克蘭正教會列為二○一九年烏國總統大選競選政見的他指出，創建獨立的烏克蘭東正教會攸關國家安全，斷開將烏國與俄羅斯「帝國」綁在一起的鎖鏈，這是烏國「國家地位的問題」，烏國現在掌握教會、宗教、精神的獨立，可比做政治獨立。

波洛申科是以不具投票權的觀察員身分出席前述主教會議。他向大教堂外欣喜地高喊著「榮耀」的信眾，引述十九世紀烏克蘭抗俄詩人舍甫琴科（Taras Shevchenko）的名言：「烏克蘭不會再喝酒了，不用再喝來自『莫斯科杯」的毒酒了。」

全球東正教名義上最高的神職人員、「君士坦丁堡（即伊斯坦堡）普世牧首區」普世牧首巴爾多祿茂一世，十月間宣布烏克蘭教會將從俄羅斯東正教會獨立，承認烏克蘭東正教會的自主地位。莫斯科暨全俄牧首基里爾（Kirill）也將失去對烏克蘭教會的管轄權。對此，俄羅斯正教會聲稱不符合教會法、不具正統性。

俄不承認烏國教會正統性

俄羅斯東正教會與俄國總統普廷關係密切。據報導，烏國約有一．二萬座教堂受「莫斯科宗主教區」管轄，近年來約有五十座教堂遭強制查封並轉移給「基輔宗主教區」。因此，在前述主教會議表決前，俄羅斯正教會呼籲聯合國、德國和法國領袖、天主教教宗方濟各和其他宗教領袖，保護烏克蘭境內的東正教信徒。

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