中日對照讀新聞》「お経を聞くと…悲しみが癒される」免疫力向上効果、東北大チームが確認 「聽到誦經聲…悲傷就會被治癒」 東北大學研究團隊確認誦經聲具提升免疫力效果

2018-12-17

◎茅毅

お経を聞くと、喪失感による悲しみが癒やされる効果があるとする研究結果を、東北大の谷山洋三准教授（宗教学）らの研究チームが発表した。読経を通じて東日本大震災の被災者の心のケアに取り組む谷山さんは、「経験的にお経の効果は感じていたが、免疫力の向上やストレス軽減を実証的に確認したのは初めて」としている。

日本國立東北大學專研宗教學的副教授谷山洋三的研究團隊發表研究結果，認為人們聽到誦經聲後，會有讓失落感導致的悲傷獲得療癒的效果。致力於透過念經來慰藉、關懷2011年3月11日「東日本大震災」災民心靈的谷山認為，「根據經驗，人們會感受到宗教經文的效果。不過，實證確認經文能強化免疫力和具有紓壓等功效，還是頭一遭。」

研究は、ペットを失った経験を持つ21～72歳の男女36人を、僧侶の読経を20分間聞かせるグループと、何も聞かずに座ったままのグループに分けて実施。質問に答えると不安の大きさが数値化できる指標や、ストレスの大きさが分かる免疫物質の量を測定し、読経前と後の変化を比較した。

該研究將曾有失去寵物經驗的36名21歲至72歲男女分為兩組，一組要他們聽僧侶誦經20分鐘，另一組則什麼都沒聽、持續坐20分鐘。受試者回答研究人員的提問後，就測定能量化心理不安程度的指標，以及人體內可了解心理壓力大小的免疫物質數量等，比較聽經前與聽經後的變化。

両グループとも、不安を示す数値が減少したが、お経を聞いたグループの減少幅は、聞かなかったグループの約3倍だった。免疫物質の量は、お経を聞いたグループが約1.5倍に増え、ストレスが減っていたのに対し、聞かなかったグループはほとんど変わらなかった。

兩組受試者顯示心理不安程度的指標數值均有所減少，但「聽經組」的減少幅度約為「未聽經組」的3倍。在體內免疫物質數量的變化上，相較於聽經組約增加1.5倍、心理壓力減輕，沒聽經的組別則幾乎未出現任何變化。

ニュース・キーワード新聞辭典

による：句型，本文做原因、理由。例：今度（こんど）の台風（たいふう）による被害（ひがい）は数億円（すうおくえん）に上（のぼ）る。（由於這次颱風，損失達數億日圓。）

とする：句型，本文做認為是…（と考える（思う））、判斷是…（と判断する）。例：竹取物語（たけとりものがたり）は物語の最初（さいしょ）とされている。（《竹取物語》被視為日本最早的物語作品。）

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