貿易戰動搖中共? 習近平稱反腐壓倒性勝利 反凸顯執政危機

2018-12-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共總書記兼中國國家主席習近平，近日對打擊貪腐行動做出階段性總結，指黨中央反腐敗鬥爭取得「壓倒性勝利」，全面從嚴治黨取得「重大成果」。學者及外媒分析，習一席話可能暗示高層權鬥暫告一段落，或為了因應美中角力加劇帶來的執政危機，而強迫內部「定於一尊」、砲口對外。

中共中央政治局十三日召開例行性會議，指去年十月的中共十九大，曾做出「反腐敗鬥爭壓倒性態勢已經形成並發展」之判斷，如今「壓倒性態勢」已成「壓倒性勝利」，代表反腐鬥爭正「從量的積累邁向質的轉變」。中共中紀委及國監委數據顯示，十九大以來被立案調查的中階管理幹部達七十餘人，今年一至九月的案件數多達四十六萬件，逾四十萬人遭處分。

旅美時事評論員唐靖遠分析，習近平迄今已拉下周永康、徐才厚、孫政才等為數可觀的高官，但相對全黨皆貪的現況，落馬官員人數仍微不足道，尤其前總書記兼國家主席江澤民等多名「大老虎」仍逍遙法外，所謂「壓倒性勝利」僅是政治信號，不足以服眾。他認為，習此時提出打貪成果，意謂涉及黨內最高層的權鬥暫時告終，習是在確認權力穩固；另一可能性是，中共政權在美中新冷戰下危機四伏，如今是在彰顯內部「團結」對外。

仍未公布四中全會時程

美國之音亦引述分析指出，許多中階幹部從獲任命到被調查的間隔極短，官員選拔之弊及腐敗程度之廣備受質疑。唐靖遠認為，從中共重申反腐需「長期堅持」可知，當局仍須藉反腐來固權、保障自身安全，中南海暗潮並未改變，還會有高官落馬。

此外，中共吹捧貪腐成就也引發網路上熱烈討論，有網友推文評論，這是中共在為第十九屆四中全會提前定調，屆時不許提出意見或發洩不滿，惟四中全會的確切時程遲未公布。另有人酸道，「壓倒性勝利」一詞帶有文革色彩，指官方宣稱的「依法治國」、制度性反腐已淪為口號。

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