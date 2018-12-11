打壓基督新教聚會 中國拘捕逾百人

2018-12-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國政府九日在四川省省會成都市各區對基督新教「秋雨聖約教會」的牧師、長執與信徒，展開漏夜抄家大抓捕，被捕者逾一百人。翌日，警方開始搬除教會物資，並持續前往信徒家中施壓，要求簽署不去教會的保證書，否則也將被捕。中國當局的強力鎮壓，似乎意圖關閉這所中國最知名的家庭教會之一。

秋雨聖約教會 中國最知名家庭教會之一

該教會「臉書」指出，警方九日晚間六點起展開抓捕行動，一名教會人員的住處被斷電，接著有人敲門，樓下有十幾名警察把守，該名教徒連同前去看望的三名會友均被捕。教會「微信」群組被封鎖、牧師王怡夫婦失聯，另有長老在家中被十幾名警察按住抄家。副執事張國慶是十日上午獲釋的兩人之一，他表示，前晚去牧師家，未見牧師夫婦蹤影，「他家被徹底搜過，一片混亂」。目前張國慶遭強行入住家中的「安全人員」全天候監控。

教會指控警方抄家蠻橫無理，半夜時分，不少信徒住家被「警察瘋狂敲門，試圖破門而入」，「他們動用各種手段…，甚至砸門、用探照燈、威脅等，不少人深夜被帶走，連年幼的孩子也被帶到派出所」。中國國家主席習近平上台後，收緊對宗教的控制，要求所有敬拜場所都必須登記，並由政府監督，但部分教會拒絕登記，秋雨聖約教會是其中一所最知名的地下家庭教會。該教會約有五百名信徒，他們每週在成都十二處據點集會，吸引逾八百名會友聚會，還有一百名神學院學生，以及一所照顧四十名兒童的小學。

該教會牧師王怡與一些會友也曾被拘捕，但長老李英強指出，「這一回的鎮壓不尋常，看似當局想永久關閉教會。」美國非營利組織「對華援助協會」創辦人傅希秋表示，此舉顯示中國擴大宗教壓迫，今年以來已有逾一萬名基督徒遭拘捕，去年一整年則約三千七百人。該組織去年報告也指出，一七年遭迫害的基督徒達二十二萬三千兩百人，是前一年的三．五倍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/