香港泛民派兩議員 遭「預約拘捕」

2018-12-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港泛民主派最大黨「民主黨」立法會議員林卓廷和尹兆堅，七日接到香港警方通知，將遭「預約拘捕」且被提起檢舉控告，理由為兩人六月十三日在立法會審查廣深港高鐵「一地兩檢」條例草案時，與立法會兩名保安人員發生推擠衝撞，造成保安受傷。兩人形容香港警方此舉荒謬，係「赤裸裸的政治檢控」，香港議會已踏入「黑暗狀態」。若因此遭檢控恐開了很壞先例，一旦遭定罪，今後任何議員在議會內的抗爭行動，都可能遭檢控及打壓。兩人預定十日前往警署接受調查。

議會抗爭遭檢控 開啟壞先例

港媒引述消息人士報導，林卓廷與尹兆堅被警方控告阻礙立法會人員執行職務，林還被加控普通襲警罪。警方在諮詢香港政府律政司後，該司決定對林、卓兩人提出檢控。事發當天，立法會就一地兩檢案進行二讀，兩人和該黨另外兩名議員許智峯、鄺俊宇與同屬泛民派的「議會陣線」議員區諾軒，被親北京當局的建制派立法會主席梁君彥粗暴逐出議場，由保安抬離，林、卓及兩名保安均報稱受傷。立法會秘書處報警後，警方到場蒐證

香港執法人員在起訴任何人前，為讓對方有機會就指控做出回應或辯解，以利調查，有時會通知預約拘捕，再決定是否予以起訴。

廣深港高鐵香港段已於九月二十三日通車營運。香港境內唯一一站「西九龍站」實施「一地兩檢」通關模式。林卓廷七月曾表示，把香港一部分土地做為內地口岸區租借給中國政府，將開啟危險先例，未來北京當局就可在不修改基本法下，宣布將香港某塊地租給中央政府，並直指該區實施中國的通關、治安、檢疫法律，亦違反基本法。

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