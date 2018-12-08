梅克爾卸黨魁 欽點接班人出線

2018-12-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國總理梅克爾十月在地方選舉失利後，宣布不再續任執政黨「基督教民主聯盟（ＣＤＵ）」黨主席，七日正式卸下長達十八年的頭銜，同日並由黨代表大會選出新一任黨主席，兩位主要競爭者中，梅克爾欽點接班人、基民盟秘書長克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer，AKK）經兩輪投票勝出，擊敗梅克爾宿敵麥茲（Friedrich Merz），帶領基民盟迎戰梅克爾二○二一年卸任總理後的全國大選。

基民盟一連兩日的年度黨大會七日在德國漢堡登場，掌理黨務十八年的梅克爾率先在「告別演說」中表示，現在是翻開新頁的時刻，希望基民盟和十八年前因醜聞陷入瓶頸時一樣，在極右派崛起、社會兩極化加劇等「重重挑戰」之際，努力捍衛自身基督教及民主核心價值，此次黨大會正是確保基民盟未來能繼續領導德國。梅克爾最後稱自己充滿感激、喜悅和榮耀，語畢全場起立鼓掌長達十分鐘。

梅克爾籲捍衛基督教及民主價值

隨後，一千零一名黨代表以不計名投票方式選出新任黨魁，拿下過半數有效票即告勝出，若無人過半則由前兩名再次對決。現年五十六歲、有「小梅克爾」之稱的克朗普凱倫鮑爾，從政經驗豐富、立場溫和中立，最受民調及黨內菁英愛戴，最後以五成七一得票率勝出。

事實上，克朗普凱倫鮑爾在薩爾蘭邦首長任內，即與綠黨及親商的自由民主黨共組聯合政府，充分展現整合各大政治派系的能力，被視為未來團結基民盟及贏得大選的不二人選，未來料大致延續梅克爾的治理風格及中間路線。不過，克朗普凱倫鮑爾在社會及外交政策上與梅克爾分歧較大，包括主張對俄羅斯更加強硬，日前也才表示，歐盟和美國應考慮就烏克蘭危機一事，封鎖俄艦行動。

現年六十三歲，在二○○二年與梅克爾權力鬥爭中退下國會黨團主席之位的麥茲，亦是有力人選。他在投身金融界擔任律師十餘年後重出江湖，立場較保守且親近商界，受到厭倦梅克爾路線的基民盟黨員追捧，包括黨內大老、現任國會議長蕭伯樂（Wolfgang Schauble），若他勝選後料帶領基民盟「向右轉」。第三名人選則是猛烈抨擊移民政策的三十八歲衛生部長史巴恩（Jens Spahn），但他出線機會渺茫。

分析指出，此次黨魁改選是基民盟對梅克爾路線的取捨，若克朗普凱倫鮑爾勝出，代表該黨珍視梅克爾留下的政治資產；若麥茲勝出，則意味該黨期望看見新氣象。重要的是，梅克爾雖表示將完成餘下三年任期，但黨魁之位最後由誰拿下，將影響梅克爾將提前被逼宮，還是能順利走完「最後一哩路」。

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