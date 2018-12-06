虧法國「黃背心」 川普拿假新聞自褒

2018-12-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕眼看上月十七日啟動的「黃背心」運動愈演愈烈，聲望日趨低迷的法國政府四日終於宣布，原訂下月進一步調升的燃料稅凍漲半年。得知法國總統馬克宏因反化石燃料而苦吞敗仗，美國總統川普立刻上「推特」讚嘆自身相反政見為真知灼見，還引用美國保守派右翼人士的錯誤資訊，聲稱法國示威者「要川普」，意外成為他痛恨的「假新聞」傳播者。

川普引用的資訊，為保守派非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）二十五歲創辦人柯克（Charlie Kirk）所言：「因左翼激進推行燃料稅，奉行社會主義的法國發生暴動。媒體幾乎沒提這點。美國茁壯中，歐洲毀滅中。他們想掩蓋中產階級對抗文化馬克思主義的這樁起義。巴黎大街小巷高呼『我們要川普』。」

「黃背心」運動乃不滿社會不平等的法國民眾反對政府調漲燃料稅而起，柯克說法明顯有誤，何況他的父親正是打造紐約川普大樓的建築師，與川普關係匪淺。至於「要川普」一說，美國右翼電台主持人林堡（Rush Limbaugh）也轉貼影片佐證，但該片其實攝於英國右翼組織「保衛英格蘭聯盟」（EDL）今年中聲援入獄的前領袖羅賓森（Tommy Robinson）現場，與法國「黃背心」毫無關聯。

川普還自稱，「很高興吾友艾曼紐‧馬克宏與巴黎示威者一致同意我兩年前就做出的結論。《巴黎協定》有致命瑕疵，因它提高負責任國家的能源價格，卻讓一些最糟糕的污染者漂白…。」二○一六年共一九五國簽署的《巴黎氣候協定》，力圖抑制全球暖化趨勢；但上任前即聲稱氣候變遷議題為「騙局」的川普，去年六月宣告美國退出。

馬克宏去年上台後取消有「劫富濟貧」意味的「財富連帶稅」（ISF），也是法國民眾反彈原因之一。法國政府發言人葛里沃五日宣布，「如果某事行不通，我們不笨，我們會改變它」，預計「十八至二十四個月後讓措施完全生效」，明年底由國會審議結果。此外，凍漲六個月的燃料稅也可望永久不漲，但仍隻字不提調高最低工資一事。

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