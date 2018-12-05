馬克宏髮夾彎 法凍漲燃料稅

2018-12-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕抗議政府擬進一步調漲燃料稅的法國「黃背心」運動，上月十七日啟動後，已在首都巴黎演變為該國近五十年來最嚴重的都市暴動。原本堅持兌現能源政見的法國總統馬克宏和總理菲力普，為平息這場由「臉書」等社群媒體快速凝聚升溫的眾怒，挽救創下就任以來新低紀錄的民意支持度，四日終於順應全國近三十萬示威人潮的主要訴求，宣布燃料稅凍漲半年。

冬季電費和瓦斯費 也凍漲半年

菲力普四日透過電視演說強調，「沒有任何稅收值得讓國家的團結陷入險境」。除明年一月再度調高燃料稅的政策喊卡，冬季電費和瓦斯費也凍漲，他四日上午與執政黨「共和前進」（ＲＥＭ）國會議員例行開會後，也詳列了補助低收入戶生計的措施，但未回應「黃背心」要求提高最低工資的訴求。

不過，基於「安全因素」，菲力普四日並未接見「黃背心」代表，且抗議群眾中的強硬派已對有心與政府協商者提出威脅。馬克宏則是至今未就暴力示威者肆虐巴黎一事公開發言，徒添他罔顧基層的冷漠形象。在提出五億歐元的中低收入戶紓困計畫後，這是馬克宏上任以來首次對社會公憤做出讓步。

不希望法國繼續依賴化石燃料進口，且矢言對抗這類能源帶來的全球暖化問題，馬克宏原本堅守調漲燃料稅的立場，卻因社會強烈反彈而被迫讓步。不過，示威民眾與反對黨皆認為，政府應在三週前尚未引爆澎湃民怨時便採取行動，如今為時已晚又為德不卒，「法國人不會滿足於麵包屑，他們要整根長棍麵包」，呼籲政府讓逐步調漲的燃料稅退回原點，強調跨國公司與去年減稅的富人，才是政府應該增稅的對象。

馬克宏民調創新低 僅獲廿三％

去年五月總統大選第二輪投票時，馬克宏囊括三分之二選票，成為法國史上最年輕的總統，他上台後任命菲力普擔任總理，但兩人支持度目前均陷入新低。上週出爐的最新民調顯示，馬克宏僅獲二十三％民眾認同、菲力普二十六％，相較於上月分別下滑六％和十％。諷刺的是，兩年前自知成為法國第五共和最不受歡迎元首的前總統歐蘭德，當時即因執政滿意度僅約四％而主動放棄競選連任，是二次大戰後首位不爭取第二任期的總統，而他在一三年底的支持度也是二十三％，和馬克宏目前處境如出一轍。

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