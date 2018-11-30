中國專家︰北京擴展影響力 威脅美國民主價值

2018-11-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國多名過去主張與中國交往的中國問題專家廿九日表示，美國應以質疑眼光看待中國日益加強破壞包括言論自由在內的民主價值，同時呼籲美國應該認識到北京當局在美國拓展影響力所構成的威脅。專家們還建議，除非美國媒體與學者能在中國享有更大自由，否則應對中國媒體與學者的赴美簽證設限。

過去主張與中交往 如今建議限縮中方學者簽證

華府智庫「胡佛研究所」與「亞洲協會」美中關係中心聯合召集一個工作小組，廿九日發表以「中國影響力與美國利益：提高建設性警戒」為題的報告，卅二位知名中國觀察家警告，中共企圖影響美國大學、媒體、智庫與企業的行為，已普遍到足以破壞民主進程，但許多美國人卻渾然未覺，「除了俄羅斯，沒有哪個國家在影響美國政治與社會上，比中國做得更廣闊與資金充足」；就廣度、財源投資深度與強度而論，中國透過各層面干預美國所使用的資源與力道，更勝俄羅斯。

該報告主題呼應美國副總統彭斯今年十月指控北京當局利用政經軍工具與宣傳來提升在美國的影響力與從中獲利的演說。但與彭斯以及美國總統川普看法不同的是，該報告認為，中國尚未仿效俄羅斯，企圖干預美國的全國性大選。

該報告還說，中共影響美國的目的，在於宣揚同情中共政權的觀點，同時打壓另類看法。但工作小組成員大致上同意川普政府對中國硬起來的做法正確。

該報告最值得注意之處，在於報告撰稿人名單，其中不乏過去主張與中國交往的中國問題專家，如八○年代的美國駐北京大使、曾陪同前國務卿季辛吉秘密訪中的羅德，亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），以及歐巴馬政府的國家安全會議亞洲事務主任麥艾文。羅德說，他們不是一群反中人士，而是對趨勢感到悲觀，覺得美國正處於十字路口。中國經濟間諜專家、國防承包商「ＳＯＳ國際」總經理莫維農說，該報告說出一整個世代中國問題專家的幻滅，這些人曾自認是在幫中國登上世界舞台，結果卻發現計劃早已走偏。

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