傳講「中國好故事」北京遭爆收買亞非記者

2018-11-28

印媒前駐中記者：南亞、東南亞及非洲國家記者被鎖定

〔編譯魏國金／綜合報導〕印度媒體「今日印度」（India Today）前駐中國記者克里希南（Ananth Krishnan）撰文指出，中國正在進行一項最成功也最鮮為人知的實驗：收買印度、巴基斯坦、孟加拉以及逾十二個東南亞與非洲國家的記者，以落實國家主席習近平的指示，向全世界「講好中國的故事」。此外，中國也大肆投資非洲媒體，在相關國家遂行新聞審查。無國界記者組織（RSF）東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）警告，中國視新聞倫理為無物，若民主國家不予以反制，再過二十年，恐怕新聞不復存在，僅剩宣傳。

訪中住豪寓、領獎學金、免費旅遊

克里希南投書印度網路媒體ThePrint，指出自二○一六年起，中國外交部每年招待來自亞洲與非洲一百名主要媒體的記者，在中國居留十個月。他們獲得貴賓待遇：住每月房租兩萬兩千人民幣（近十萬台幣）的北京建國門外交公寓，還有語文課可上，有些人每月領有五千人民幣獎學金，每月兩次免費到中國不同省分旅遊，計畫結束後可取得中國大學的國際關係文憑。最重要的是，他們還可訪問中國官員與部會首長，這是其他外國記者通常難以享有的待遇。

克里希南說，此舉與中國兩大目標的啟動不謀而合，意即一三年習近平倡議的「一帶一路」計畫，以及一六年呼籲向全世界「講好中國的故事」。他指出，中國提供媒體獎學金的做法並不特別，不同的是黑箱作業及其野心規模，以及對媒體的控制。許多個案顯示，獎學金沒有明確的申請程序，受邀者是中國大使館主動接觸。

投資非洲媒體 遂行新聞審查

該計畫首次應用於非洲記者，中國為此成立中非媒體中心，中國外交部之後還陸續成立南亞媒體中心與東南亞媒體中心。參與的記者由這些媒體中心派出，而非由其所屬的媒體公司，他們的報導範圍與在中國的行動均受限制，在十個月的居留期間，他們不得進行沒有官方人員陪同的旅遊報導，也不能碰觸西藏、新疆人權等敏感議題。

中國也藉由投資來講中國好故事。每週在南非第二大新聞集團「獨立媒體」發表評論的專欄作家艾薩（Azad Essa）指出，他曾發表過一篇新疆維吾爾穆斯林遭壓迫的評論，幾小時後，該文便從網路下架。這是第一位經歷中國審查制度的非洲記者，而中非發展基金（CAD）控制該公司二十％股份。RSF的艾瑋昂說，這是北京企圖對全球媒體強加新秩序的範例，而此秩序將新聞倫理與公民的資訊權益排除在外。

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