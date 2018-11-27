蟲蟲零食 日推昆蟲自販機

2018-11-27

〔駐日特派員林翠儀／東京二十六日報導〕日本是自動販賣機王國，什麼都有，也什麼都不稀奇。不過，日本熊本市區的商店街，最近出現標榜「世界首台」的昆蟲自動販賣機，販售包括蟋蟀、蚱蜢、黃粉蟲、螻蛄、田鱉、龍蝨等陸生或水生昆蟲製成的十種零食，引發話題。

熊本日日新聞報導，店主是三十六歲的友田敏之，他今年在熊本市區的子飼商店街開了一家氣球專賣店，開店之初想了很多宣傳活動，後來決定設置這台昆蟲販賣機，除了噱頭效果之外，還有更深遠的動機。

友田表示，聯合國糧農組織（ＦＡＯ）早就鼓勵食用昆蟲，以解決未來可能的糧食危機。他在今年八月聽了朋友的建議後，決定響應這項愛護地球的行動。

友田的昆蟲販賣機原本預定九月底開賣，但因機器故障和進貨問題，一直延到十一月中旬。自販機外觀的昆蟲圖案，出自友田擔任設計師的弟弟，看起來格外寫實。

販售的昆蟲食品包括蟋蟀巧克力棒、加入蟋蟀粉末的義大利麵、蚱蜢巧克力及蟋蟀、黃粉蟲、螻蛄、田鱉、龍蝨等酥炸幼蟲，一份約六百至一千圓（約一六六至二七六台幣），貨源來自日本和國外廠商。

昆蟲自販機登場後，在商店街引起側目，後來經由「推特」貼文擴散，引爆話題。打電話到友田店裡詢問昆蟲的客人，比訂購氣球的客人還多；日本電視台二十六日也派記者前往現場試吃，記者吃了酥炸螻蛄幼蟲後表示，味道有點像烤魚肝，帶有苦味。

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