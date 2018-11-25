漁船黃岩島遭中驅趕 菲參議員斥侵略

2018-11-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕菲律賓「GMA-7」電視台22日播出一部紀錄片，顯示該台人員於本月8日乘漁船前往南海，在中菲爭議領土黃岩島（菲方稱斯卡伯勒淺灘）進行採訪，但期間遭到中國海警制止與驅趕，消息傳開後引發菲國人民不滿，多位菲國參議員23日已要求對中國提出外交抗議。

「GMA-7」節目小組駛近黃岩島拍攝紀錄片時，遭遇兩艘中國海警快艇前來驅趕。一名海警告訴該台記者韋內拉西翁：「沒有中國允許，你們不得在此採訪。」韋內拉西翁回應：「但這在菲國專屬經濟海域內。」

經交涉後，中國海警仍不准節目小組繼續停留，揚言若不撤離將強制驅逐，當時韋內拉西翁回應：「你沒有必要警告我們，先生。」而他覺得對話沒有進展，於是要求海警給予30分鐘收拾器材。他回憶道，在節目小組遠離黃岩島數英里遠後，中國海警才離開。

對此，菲國參議員特立尼斯四世譴責，中方此舉是明顯侵略行為，菲國外交部應表示抗議。參議員潘吉里納強調，面對此番挑釁，政府應強烈回應，不能像羔羊般溫順。參議員艾赫西托指稱，他不滿中方行動，自始反對中國霸凌。

今年6月，該節目小組曾報導，中國海警在黃岩島沒收菲國漁民漁獲。黃岩島距離中國海南島約500海里，距菲國蘇比克港約100海里，是南海中沙群島中唯一露出水面的島礁。中、菲及台灣等國都宣稱擁有主權，但主要是中菲間的爭奪，雙方曾多次在該島礁海域發生衝突，引發外交糾紛。

菲國現任總統杜特蒂上台後採親中立場，中國國家主席習近平甫於20至21日訪菲，中菲聯合聲明同意和平解決南海爭議，但隨即傳出上述驅離事件。

南海#黃岩島#漁船/span〉

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/