大學生不約會 日男女草食化加劇

2018-11-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本性教育協會公布二○一七年所做的「青少年的性行動」調查報告，大學男生中，有約會經驗的為七十一．八％；大學女生中，曾約會過的有六十九．三％，創近四十多年來新低。回答「不想要有交往對象」的男、女大學生都超過三十％。根據該調查結果，親吻和性行為的經驗也在二○○五年後持續下降。顯示日本年輕人對性態度消極的「草食化」傾向愈來愈嚴重。

自一九七四年以來，該協會每隔約六年做一次這種調查。這次是第八次且規模最大的一次，以日本四十三個市、區、町、村的初中生、高中生與大學生為對象，共一．三萬人填寫。

「早熟化」傾向亦漸趨顯著

受訪者裡，大學生曾有過性行為的男性比例為四十七％、女性為三十六．七％；無性行為的主因是「沒對象」、「年紀還太小」。有過性經驗的高中生則不到二十％。不過，回答曾約會過的初中生裡，男生佔二十七％、女生佔二十九．二％，雙雙創新高。顯示日本青年在草食化加劇的同時，「早熟化」的傾向亦漸趨顯著，日本社會呈多樣化發展。

日本新聞網站「News Post Seven」報導，有大學畢業生說，大學必修學分之一就是談戀愛的刻板觀念過時了。日本慶應大學學者若新雄純則提到，草食化現象益發顯著，現在人手一支智慧型手機，即使不採取約會的形式，人與人之間的交流也很容易。網路可能也使男女之間交往、交際的方式出現變化。

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