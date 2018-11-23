不刺激朝核談判 美韓軍演擬縮減

2018-11-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國防部長馬提斯二十一日指出，為促進與北韓的核武談判，美韓明年舉行的「鷂鷹」（Foal Eagle）聯合軍演將縮小規模，但他未詳述縮減版演習的動員規模。南韓軍方則表示，雙方仍在討論，將於下月初正式宣佈決定。

美韓定於每年春季舉行「鷂鷹」軍演，是兩國最大定期聯合演習，亦是全球最大的野戰演習之一，通常動員陸、海、空軍及特種部隊，涉及美韓各約三萬及二十萬軍力。北韓常遭此軍演激怒，譴責這是為侵略做準備，但去年朝鮮半島外交情勢放緩後，該演習曾延期及縮減規模。

美國總統川普於去年六月新加坡「川金會」時曾宣佈，美方將停止與南韓的聯合軍演，稱這些演習昂貴與「非常挑釁」。美韓已暫停兩國主要軍演，包括八月份的「乙支自由衛士」聯合演習，以及原定十二月進行的「警戒王牌」聯合空中軍演。

針對鷂鷹軍演縮減，南韓國防部回應，馬提斯的發言符合兩國共同觀點，北韓問題需回到外交層面。

南韓軍方人士預計，B-1B轟炸機、核動力航空母艦、核潛艦等戰略武器將不會參演，韓美海軍及陸戰隊大型登陸演習也不會實施。今年鷂鷹軍演因為平昌冬奧推遲一個月，演習時也未出動美軍戰略武器。

此前，南韓國防部長官鄭景斗曾於十月三十一日「韓美年度安全協商會議」（ＳＣＭ）後表示，韓美將於十二月一日前商定明年軍演方向。兩國早於六月就已確定停止或延遲大型聯合軍演方針，將依據北韓棄核進展及韓美部隊戰備情況，調整演習規模、時間和方式，配合外交的同時亦避免軍機懈怠。

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