拒聽華郵記者被殺音檔 川普堅持友好沙國

2018-11-20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普十八日表示，已聽取沙烏地阿拉伯異議記者、華盛頓郵報專欄作家哈紹吉被殺一案簡報，故無意聆聽記錄其遇害過程的「暴力、邪惡」音檔；此外，咸信為幕後主使者的沙國王儲穆罕默德，已多次向他否認涉案，況且外界「可能永遠無法得知誰下令謀殺」，因此盼繼續與沙國維持密切關係。分析指出，川普多番維護沙國，與美方在中東問題、軍售須仰賴沙國有關。

川普在「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）表示，已掌握哈紹吉遇害音檔的全部內容，指那是哈紹吉「受苦」的「可怕音檔」。而對於美國中央情報局（CIA）等各界，皆推斷哈紹吉一案是由沙國王儲穆罕默德下令，川普反稱美方的完整調查報告二十日前後就會出爐，屆時才會決定該究責的對象。土耳其媒體十八日則引述土國國防部長阿卡（Hulusi Akar）指出，哈紹吉的屍塊可能已被凶手帶離土國。

川普另指出，調查報告將說明「誰幹的」（who did it），但關於幕後主使者身分，「有任何人真的知道嗎？」相較之下，美國與沙國現在是盟友，「我想跟在很多方面都有益處的盟友維持密切關係。」不過，密蘇里州共和黨參議員布朗特（Roy Blunt）表示，很難想像沙國王儲穆罕默德對本案一無所知；南卡州共和黨參議員葛蘭姆則坦言，他原本對身為改革者的沙國王儲穆罕默德抱有期望，但「我已無意再與他合作」。

紐約時報指出，川普無意聽取做為重要證據的音檔，也不願正面回應王儲穆罕默德被指為元凶一事，反而暗示無法得知誰最該負起責任，似乎是刻意降低調查報告的重要性。這正說明川普在美方中東政策上，對穆罕默德的寄望之深，包括進一步孤立伊朗、推動以色列與巴勒斯坦和平進程，以及沙國是美國軍售大國的利益關係等。因此，只要穆罕默德親口向川普否認涉案，就足以使川普相信他。

然而，在歐盟要求「徹查」哈紹吉一案，且與沙國有戰略關係的以色列，也未在口頭上捍衛穆罕默德的情況下，川普所表現的立場，只會讓美國的外交政策更形孤立。學者分析，由於美方支援沙國等國，協助葉門政府軍打擊伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi），造成平民嚴重傷亡，引起美國國會批評。因此，白宮如今盼藉由緩和沙國王儲穆罕默德這項外交行動，換取美國國會不再對穆罕默德窮追猛打，但這無法改變穆罕默德為中東地區「不穩定因素」的根本問題。