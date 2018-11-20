美駐港澳總領事：華府關切北京干預香港自治

2018-11-20

美國會建議取消港獨立關稅區地位

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）日前發布年度報告，指中國政府持續侵害香港自治權，打壓港人言論自由，「直接介入」美國引渡滯港罪犯等香港內部事務，建議國會要求商務部重新檢視對港的「軍民兩用科技」出口管制政策，評估是否應將香港和中國視為同一關稅區。

憂軍民兩用科技經港轉口中國

美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）十六日受訪表示，該報告展現國際社會對「一國兩制」及香港如何維持高度自治的關切，強調「一國兩制」對於香港維持競爭力、美國在香港的利益很重要，「我們（美國）很關注一國兩制，這是十分重要的框架」。他還指出，美國期待與港府繼續保持溝通，但未證實是否將取消香港獨立關稅區。

美國國會一九九二年通過又稱「香港關係法」的「美國—香港政策法」，讓香港得以被美國政府視為在政治、經濟、貿易政策方面與中國完全不同的地區，也才能對香港出口敏感科技，很大程度上也讓國際社會在一九九七年香港主權移交中國後，仍承認香港為有別於中國的個別實體。專家認為，若華府決定將港中視為一體，對香港實施關稅制裁，對港幣和港股將是不利消息。

香港立法會二十四名泛民主派議員，十六日連署要求港府正視報告內容，遊說美國維持香港的獨立關稅區地位，同時切勿做出任何有損「一國兩制」的行為，避免外國政府將香港視為中國城市之一。

面對國際金融專家已開始關注USCC的建議成為政策可能性，港特首林鄭月娥十五日仍堅稱，該報告指控偏頗失實，是戴「有色眼鏡」看待香港與北京的關係。