批港府政治檢控 佔中3子拒認罪

2018-11-20

佔中案開庭

〔編譯魏國金／綜合報導〕在香港二○一四年發動爭取真普選「佔領中環行動」的四年後，香港政府控告包括「佔中三子」等九名參與者觸犯「串謀作出公眾妨擾」等罪案，十九日首度開庭審理，涉案刑期最高七年。九人在庭審後發表聯合聲明，表示「控罪一旦成立，將產生寒蟬效應，政府更可能據此進一步清洗香港整個民主陣營」；為對抗政治檢控、還歷史公道，全員決定不認罪。

9被告聯合聲明「若罪名成立 北京將據此清洗香港民主派」

五十九歲的香港中文大學社會學系副教授陳健民、五十四歲的香港大學法律學系副教授戴耀廷，以及七十四歲的退休牧師朱耀明等「佔中三子」，二○一三年共同發表「佔中」信念書，強調以非暴力手段，喚起公民覺醒，爭取香港特首普選。翌年八月底，中國全國人大作出否決決定；九月二十八日佔中行動正式啟動，港警以催淚彈與胡椒噴霧試圖驅離示威者，民眾舉傘抵擋的畫面震撼國際，成為北京自八九年天安門事件後面臨的最大民運挑戰。這場也稱為「雨傘革命」的運動，在七十九天後落幕。

逾百名支持者十九日高舉黃傘，聚集在西九龍裁判法院前聲援九人，並高呼「我要真普選」、「公民抗命、無畏無懼」、「政治檢控可恥」等口號。除佔中三子外，其他六名被告分別是立法會議員邵家臻、陳淑莊；前學運領袖張秀賢、鍾耀華；社會民主連線副主席黃浩銘，及民主黨前立法會議員李永達，其被控「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等罪。若邵、陳被判刑一個月以上，其立法會議席恐有被褫奪之虞，使民主派在立法會的形勢更加嚴峻。

控方律師布思義主張，被告為達訴求，以不合理方式堵塞香港經濟中心與周邊公共道路，導致公眾蒙受損害；佔中三子與其他人「夥同犯案」，企圖使該運動「長時間」、「無限期」進行。庭審結束後，戴耀廷表示，控方有政治考量，受審的不只是他們九人，也包括香港的自治與法治。陳健民說，一切作為皆秉於良心與非暴力原則，他心情平靜。

英8國會議員提案譴責

香港媒體報導，英國下議院八名跨黨派議員提案要求英國國會對本案表達關切，並且譴責港府以空泛罪名指控九人，旨在恐嚇民主派，使其噤聲。香港特首林鄭月娥則回應，外籍議員「干預內部事務，非常不可取」。國際特赦組織等人權團體呼籲香港當局撤銷告訴，強調一旦本案成功入罪，恐有更多人因和平行動受到檢控，進而對香港的言論與集會自由造成寒蟬效應。