美︰反對中國在南海片面行動

2018-11-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕在新加坡參加第三十三屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖與相關會議的中國國務院總理李克強十三日表示，希望能在三年內與東協國家完成「南海行為準則」（COC）的談判。這是中國首度針對完成這套約束南海爭議相關各方行為的規範，訂出明確時間表。李克強還強調，中國不尋求「霸權或擴張」。

波頓︰增加南海航行自由任務

出席會議的美國國家安全顧問波頓則強調，美國反對中國在南海的片面軍事作為，並將增加在南海的「航行自由」任務。他表示，中國與東協國家達成的任何行為準則，都不應限制進出這片海域，「同時也必須能為所有擁有合法穿行此海域之海洋、海軍權利和其他相關權利的國家接受，我們不希望這些權利受到侵害」。

波頓批評中國趁COC磋商多年在南海擴軍，藉由填海造陸創造既定事實。他說，美國政府受到區域國家支持，增加在當地的軍事能見度，例如航行自由，「他們認為，有些國家近乎挑釁的片面行動，不利於和平與安全」。

李克強出席「新加坡講座」發表演說表示，中方希望在三年內完成COC談判，俾便維護南海和平穩定。他說，「我們希望與我們的鄰國有和諧的關係」。

東協早在一九九○年代就呼籲制定具有約束力的南海行為準則，但中國直到九九年才同意展開磋商，二○○二年與東協簽署不具約束力的「南海各方行為宣言」（DOC），將制定COC列為目標；但近兩年才明顯加快，去年中國與東協通過南海行為準則架構，今年八月再就單一磋商文本草案達成共識，統整十一國方案做為談判基礎。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟說，由於部分東協國家還在爭論COC是否應有法律強制力，而單一磋商文本包含各國提議條文，談判又涉及多國，耗時超過三年也不令人意外。