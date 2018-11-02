全球網路自由連退8年 禍首中國

2018-11-02

濫蒐人民數據 還帶壞他國

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際性非政府組織「自由之家」（Freedom House）上月卅一日發布一年一度的《二○一八網路自由度報告：數位威權主義的崛起》，直指全球網路自由度連續第八年退步，全球各地政府去年六月至今年五月不斷打擊「假新聞」以箝制異議，人民數據也遭浮濫蒐集，民主制度面臨嚴峻挑戰。報告將一切亂象歸咎於中國監控百姓的負面示範，以及它將監控模式與同好國家共享的輸出行為，「中國再成二○一八年網路自由的最嚴重濫用者」。

「自由之家」總部設於美國華府，三分之二預算來自美國政府，年度評估各國民主自由程度尤為知名。上月底發布的最新網路自由度報告，特別點出今年的「數位威權主義崛起」現象：全球各地政府對民眾數據控制日深之餘，砲轟「假新聞」以便鎮壓異議，結果導致網路信賴度及民主根基受到侵蝕；中國政府身為始作俑者，同時提供「志同道合」的他國政權訓練與技術，以利它們學會控制自家百姓。

65國有26國 網路自由下降

根據今年報告統計，評估涵蓋全球八十七％網路使用者的六十五國中，有廿六國網路自由度下降，其中一半惡化與選舉脫不了干係。至少十七國通過或預計修法，以打擊「假新聞」、網路操縱行為之名，行限制網路媒體、遏止網路異議之實，更有十三國正式起訴涉嫌散播假消息的民眾。至於美國，也因為廢除網路中立性，導致網路自由度衰退。

中國於全球遂行「數位威權主義」之際，更就新媒體或資訊管理議題，主辦各式訓練活動或研討會，調查中的六十五國，竟有卅六國參與。此外，十八國政府加強監控民眾，不僅迴避獨立監督機制，還削弱加密措施，以便不受拘束地取得百姓個人數據。遑論全球最大社群網路「臉書」今年春天驚爆逾八千七百萬名用戶資料遭英國「劍橋分析公司」不當取用，後者疑似企圖影響前年美國總統選舉等世界政局。

打擊假新聞 變相操縱網路

報告警告，中國利用大型科技公司進行電訊基礎建設來延伸其在監控上的優勢，例如在美國與澳洲遭禁止的華為，就積極投入非洲與拉丁美洲建設，這些地區國家也因為開了科技後門，可能反遭中國政府用來蒐集情報。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz ）和科技與民主研究主任沙巴茲（Adrian Shahbaz）因此表示，「今年證明了網路可被用來破壞民主，正如它能動搖獨裁體制」，「恣意蒐集個人數據以致傳統隱私觀念失靈的同時，網路宣傳與不實資訊加劇毒害數位領域」，廣泛審查、掌控境內外資訊並把監控模式輸出的中國，正極力「培養盟友」，「民主國家在這個數位年代掙扎著」。