一年奪60萬命 空污正毒害18億孩童

2018-10-31

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）三十日在瑞士日內瓦召開首屆「全球空氣污染與健康大會」，二十九日率先發布報告，指出全球約有九十三％、相當於十八億名十五歲以下兒童，暴露於空氣污染毒害，其中包括六．三億名五歲以下幼童。研究發現，空污會影響兒童神經發育，導致智商降低，也會增加罹患氣喘、肺炎等急性下呼吸道感染的風險。光是二○一六年，就有約六十萬名兒童死於空污導致的急性下呼吸道感染。

這份題為「空氣污染與兒童健康：清潔空氣是良策」的報告，彙整空污對兒童健康影響的最新科學知識，針對一百九十四個國家的髒空氣如何影響兒童健康進行分析。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「空污正在毒害數以百萬計的孩童，摧毀他們的人生。這不可原諒。每個孩子都應該能呼吸乾淨的空氣成長，發揮他們所有的潛力。」

窮國98％幼童暴露毒空氣

研究顯示，空污會對兒童發育及認知能力構成影響，也可能誘發兒童癌症和氣喘；長期暴露於空污環境當中的孩童，日後罹患心血管疾病等慢性病的風險較高。此外，空污也可能導致孕婦生下體重較輕的嬰兒，增加早產、死產的風險。報告聚焦空氣污染濃度指標細懸浮微粒（PM2.5）數據，顯示低收入和中等收入國家有高達九十八％五歲以下幼童暴露於細懸浮微粒超標（每立方公尺二十五微克）的環境。相較之下，高收入國家的五歲以下幼童則有五十二％暴露在這類環境中。

報告顯示，全球有超過四十％人口（包括十億名十五歲以下的孩童）暴露於家庭空污當中，印度二○一六年死於空污相關疾病的五歲以下幼童至少十萬人，最為嚴重；其次是奈及利亞的九．八萬人，第三為巴基斯坦的三．八三萬人。報告指出，兒童由於口、鼻更接近地面，且呼吸速度比成人快，更容易受到空污影響。

專家呼籲，家長烹飪和取暖時應儘量使用低污染的燃料，不要抽菸，以減少孩童暴露在空污環境的機會。世衛也敦促各國推動減少空污的政策，鼓勵大眾使用乾淨能源，降低對化石燃料的依賴，避免在學校和遊樂場附近設置工廠、發電廠等主要空污來源。