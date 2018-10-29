直升機墜毀 英超萊斯特城泰籍老闆疑身亡

2018-10-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕英格蘭足球超級聯賽隊伍「萊斯特城」（Leicester City）泰國籍老闆維猜（Vichai Srivaddhanaprabha，見圖，法新社檔案照）的私人直升機，二十七日晚間從萊斯特主場「皇權」（King Power）球場起飛後墜毀，瞬間化為火球。據稱機上共載有五人，包括維猜、他的女兒及兩名飛行員。對於他們的生死，維猜家屬與集團尚未對外公佈詳情。

根據富比世雜誌，白手起家的維猜是泰國第五大富豪，其資產淨值達四十九億美元（約一五三二億台幣）。維猜育有四名子女，一九八九年創立免稅公司「皇權國際」，二○○六年他在前泰國總理塔克辛執政期間取得機場免稅店專營權，致使資產一飛沖天。二○一○年他買下不被看好的萊斯特城足球俱樂部，挹注數百萬英鎊勵精圖治。一六年，萊斯特城跌破眾人眼鏡，接連擊敗超強勁敵曼聯、利物浦與切爾西隊，奪下英超冠軍，當時該隊奪冠的賠率高達五千比一，萊斯特市民欣喜若狂，許多人大呼不可思議。

英國廣播公司（BBC）報導，維猜二十七日在萊斯特皇權球場觀賞萊斯特城與西漢姆聯隊的比賽，該賽事以一比一踢和。約晚間八時三十分，維猜的私人直升機墜地。報導賽事的獨立攝影記者布朗（Ryan Brown）描述，他看到直升機飛在球場上方，「引擎停止運作，我轉身聽到呼呼聲，接著安靜下來，直升機的旋翼在轉，然後一聲巨大爆炸聲」。另一名目擊者說，直升機顯然因機件問題而失控盤旋，「接著在一秒內，像一顆石頭般墜落，所幸它在空中盤旋一會兒，讓每個人可以四散奔逃」。