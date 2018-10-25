日中峰會 安倍今訪中擬終結援助

2018-10-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕日本首相安倍晉三預計二十五日至二十七日造訪中國北京，並於二十六日舉行日中領袖峰會，與中國國家主席習近平、中國國務院總理李克強會晤，商談擴大日中合作、維護全球自由貿易機制等議題；此為繼二○一一年前日相野田佳彥以來，時隔七年，再有日本首相專程造訪中國舉行領袖峰會。與此同時，日本外務大臣河野太郎證實，考量中國經濟增長情況，日本政府「恐怕沒有必要」繼續對中國提供政府開發援助（ＯＤＡ）。

日本媒體報導，安倍預計二十六日正式向北京提出終止ＯＤＡ的提案；日本政府自一九七九年對中國啟動ＯＤＡ以來，近四十年間持續為中國提供官方經濟援助，總金額高達三．六五兆日圓（約一兆台幣），其中有償資金援助已至二○○七年度終止，但其後仍維持小規模的無償資金和技術援助。由於中國國內生產毛額（ＧＤＰ）已超過日本、躍居世界第二等原因，日本政府預計至二○一八年度止，正式結束對中國的ＯＤＡ。

安倍二十四日在施政演說中表達開展「戰後日本外交總決算」的決心，強調日中兩國對區域和平與繁榮負有重責大任，期盼全面深化日中兩國在商務、體育等所有領域的民間交流，早日談妥區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）。安倍預計透過此次日中領袖峰會，就東海爭議海域的海事安全、油氣田開發問題取得進展，讓日中關係提升至新階段。在其他外交議題上，安倍也宣示解決北韓綁架日本人質、日本與俄羅斯在北方四島的領土爭議等問題，以及推動締結日俄和平條約。