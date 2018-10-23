沙國坦承華郵記者遭謀殺 撇清王儲

2018-10-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕針對華盛頓郵報專欄作家哈紹吉在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害一事，沙國外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）二十一日終於坦承，哈紹吉是遭謀殺，但否認命令來自沙國王儲穆罕默德。這是沙國官員對此事迄今最直白的陳述，美國總統川普二十一日也對本案發表最強烈的看法，表示「這存在欺騙與謊言」。土耳其總統艾多根則矢言，二十三日將公布「赤裸真相」。

傳記者死前與沙王儲通電

土耳其「新曙光報」（Yeni Safak）引述消息報導，暗殺小組將哈紹吉扣留在領事館，後來王儲穆罕默德致電哈紹吉，試圖說服他回國，但遭哈紹吉拒絕，暗殺小組就在對話結束後殺害哈紹吉。

本月將過六十歲生日的哈紹吉，二日進入領事館後即人間蒸發，沙國當局對他的下落說法一變再變。迫於國際強大壓力，利雅德當局十九日首度坦承哈紹吉已死，聲稱他在領事館內與人鬥毆喪命，但引發廣泛質疑。土耳其官員咸信，沙國十五人小組二日在領事館等候哈紹吉，剁下他的指頭並支解他。

一名土國官員二十二日告訴美國有線電視新聞網（CNN），監視器畫面顯示，十五人中的一人穿上哈紹吉的衣服、戴上假鬍鬚與眼鏡，從領事館後門走出，經查證此人名叫馬德尼（Mustafa al-Madani），現年五十七歲，其體型、年齡皆與哈紹吉相仿，偽裝意圖明顯，「我們的評估自六日起就沒變過，這是預謀殺人，屍體已被搬離領事館。」

朱貝爾二十一日接受「福斯新聞」專訪時表示，「我們不知道遺體在哪裡」。他指責該案是「流氓行動」，但堅稱沙國王儲兼實際統治者穆罕默德及情報高層不知此事。在媒體披露今年曾陪同穆罕默德出國訪問的隨扈穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb），於哈紹吉之先進入領事館後，沙國國王沙爾曼與穆罕默德二十一日均致電哈紹吉之子沙勒赫，向他致哀。自去年哈紹吉因批評穆罕默德而流亡美國後，沙勒赫即遭沙國限制出境。

土耳其「新曙光報」（Yeni Safak）引述消息報導，暗殺小組將哈紹吉扣留在領事館，後來王儲穆罕默德致電哈紹吉，試圖說服他回國，但遭哈紹吉拒絕，暗殺小組就在對話結束後殺害哈紹吉。

土國總統艾多根二十一日與川普通電話後，表示兩人同意必須釐清該案的「所有面向」。土國檢方二十二日對領事館二十八名職員進行偵訊，部分土籍職員聲稱，約在哈紹吉失蹤時，他們接獲不必工作的指示。英國、法國和德國也都發表聯合聲明，敦促沙國以「可靠的」事實釐清哈紹吉之死。