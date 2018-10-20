孟宏偉返中「被失蹤」 孟妻控遭政治迫害

2018-10-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月二十五日由法國返回中國「被失蹤」、本月七日遙遞辭呈的國際刑警組織主席孟宏偉，儘管中國政府當天聲稱，身兼公安部副部長的他涉貪正遭調查，但本人至今杳無音訊。不斷對外求救的孟妻葛瑞絲，近日積極接受歐洲媒體專訪，指控這是中國「殘酷、骯髒」的「政治迫害」，夫婿根本「不確定還活著」。

葛瑞絲一直待在國際刑警組織總部所在地法國里昂，專訪畫面仍以背影示人的她告訴英國廣播公司（ＢＢＣ），她對孩子謊稱孟宏偉長期出差，結果他們的七歲雙胞胎連問三天︰「爸爸什麼時候回來？」但「我不確定他還活著。他們殘酷，他們骯髒」，「什麼都做得出來」，「現在對整個中國都是這樣」，中共「沒有底線」，「這就是我為什麼必須站出來，不希望其他的妻子、孩子像我們一樣」。

除了擔憂孟宏偉的性命，葛瑞絲也擔心自己的安全。對於法國能否確保她的安全，她也只說「好問題」，直說深感法國承受了來自中國的莫大壓力。

法國週報《國際郵報》十七日也發表葛瑞絲十六日受訪全文，重現孟宏偉失蹤記原貌：夫婦兩人上次見面是上月二十五日孟宏偉出發回中國前，但他的兩支手機本月四日同時不通，辦公室也沒人接電話，以致她趕快帶著孩子離家報警並投宿旅館。不過，中國駐法國大使館告訴她，孟宏偉寫了封信給她，但葛瑞絲不過希望在有人陪伴見證的情況下去拿信，使館即從此不再聯繫，她在中國的電話也就此不通。

記者問是否自比劉霞 孟妻：她是誰

葛瑞絲稱相信孟宏偉人格，他們又絕對忠於祖國，故可確認中國的「反貪腐」運動已成「不公指控」代名詞。另重申她在臉書上所言，一切乃中國公安部國際合作局局長廖進榮幕後主使的「政治迫害」。但記者問她是否自比遭遇如二○一○年諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀，葛瑞絲竟回答不認識劉霞。