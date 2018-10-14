大馬國會補選大勝 安華回來了

2018-10-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕馬來西亞森美蘭州波德申（Port Dickson）選區十三日舉行國會補選，大馬前副首相安華以超過七十一％得票率力壓其他六名參選人，代表「希望聯盟」順利重返國會，踏上接任總理之路。高齡九十三歲的現任首相馬哈地五月已經承諾，他擔任首相兩年後（法定首相任期為五年）便將讓位給安華，而根據憲法，首相的身分必須是獲得多數支持的國會議員，且通常由下議院多數黨的黨魁出任。

人民公正黨（希盟成員）波德申選區國會議員丹雅上月中旬宣布辭職，以空出席位，讓安華能重返國會。希盟選前預估十三日國會補選的投票率可達七十％，但最終投票率僅有五十八．二五％，安華獲得三萬一千零一十六票。在野的「馬來西亞伊斯蘭黨」（PAS）參選人納扎里指出，低投票率或許代表選民對希盟政府的不滿，也或許是因為投票日期靠近月中，導致許多外地遊子無法返家投票。

安華勝選後表示滿意選舉結果。七十一歲的安華過去曾兩度因雞姦罪名入獄，直到今年五月中旬才獲得大馬最高元首蘇丹莫哈末五世特赦，獲釋並免除出獄後被褫奪公權五年的刑罰。

安華十五日將正式宣誓就職議員。分析認為，波德申屬於典型混合選區，選民結構約為三十三％華裔、四十四％巫統、二十二％印度裔，安華能在該區以前所未有的高得票率當選，顯示他獲得三大種族的支持。