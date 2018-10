2018-10-13

◎周虹汶

With a look of apprehension, a blond woman clad in a wetsuit wobbles her way onto a lake in western Germany in a huge, hollowed-out vegetable.

一名穿著潛水衣的金髮女子,身處德國西部一處湖面上,一臉愁容地在一顆巨大、挖空的蔬菜裡搖擺邁進。

Paddle held aloft, she’s a contestant in the Krewelshofer lake’s annual pumpkin race, held for the third time on Wednesday over a 35-meter course.

划槳高舉著,她是基維索法湖第3屆年度南瓜賽的競爭者,賽事週三於35公尺航道上舉行。

Grown specially for the race, the pumpkins must weigh at least 250 kilograms and, to minimize the risk of capsizing, more for heavier participants.

特別為這場比賽而種植的這些南瓜,必須至少250公斤重,以及讓翻船風險減到最小,這較常發生在較重的參賽者身上。

“It was hard fighting against the wind to get anywhere, but when you are in the groove it works. I imagined it would be more difficult,” said competitor Mailin Matuschek.

參賽者美林.馬圖歇克說,「要逆風前往任何地方都是困難的,但當你掌握好,它就行得通。我本來想像是會更難的。」

“I actually thought that after a few meters you would fall in,” chimed in her sister Jana-Mai.

他的姊妹亞娜麥插話說,「我本來真的覺得,幾公尺後你就會落水。」

The fastest racers in six categories get 200 euros in prize money, or 300 euros if they paddled in their own pumpkins - enough to buy a boat for next year.(Reuters)

6個級別中最快的參賽者,可得200歐元獎金,如果他們划自己的南瓜則是300歐元——夠明年買一艘船了。(路透)

新聞辭典

wetsuit:名詞,指潛水衣。

in the groove:指流暢地、完美地、處於最好狀態、走在流行尖端。groove當名詞是指溝槽、軌道、常規、習慣;動詞,指形成溝槽、陷入常規。例句:He was grooved in running errands for others.(他已習慣幫別人跑腿。)

chime:名詞,指音樂門鈴、報時裝置、敲鐘裝置;動詞,指鳴響、一致、和諧地奏出音樂、用鐘報時。例句:His views on this chimed with mine.(他對此事的看法和我一致。)chime in指插嘴附和。