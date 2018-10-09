刀子簡訊暗示險境 孟妻求助國際

2018-10-09

〔編譯陳正健、孫宇青／綜合報導〕在國際刑警組織（Interpol）中國籍主席、中國公安部副部長孟宏偉失蹤案曝光三天後，他的妻子七日在法國里昂召開記者會，公開向國際社會求援。她展示孟宏偉失蹤前傳給她的手機訊息，其中有一張「刀子」的圖片，據信是暗示自己置身險境。

就在孟妻記者會結束數小時後，中共中央紀律檢查委員會、中國國家監察委員會七日深夜宣布，孟宏偉涉嫌違法，正接受調查。兩小時後，國際刑警組織接獲孟宏偉的辭職電子郵件，信中表明「立即生效」，但未說明孟宏偉辭職的原因。主席職務將由南韓籍副主席金鍾陽暫代，下月再任命新主席，完成孟所剩兩年任期。

考量安危 沒露臉曝光

孟妻葛瑞絲‧孟（Grace Meng，譯音）在里昂一家飯店召開記者會，身旁有兩名法國警察隨行保護。孟妻基於自己和孩子的安危，要求不要露臉曝光。她背對鏡頭受訪，輪番以中文與英語向媒體陳述，自九月二十五日起即失去丈夫音訊，並出示她與孟宏偉在二十五日的最後聯繫訊息。

手機訊息顯示，孟妻先是傳送一張「馬與熊」的圖片，代表他們的兩個孩子。孟宏偉回覆「等我電（話）」，隨後又傳了一張「刀子」圖片，從此音訊全無。孟妻強調，此事涉及法律，攸關國際社會。她抽泣著說︰「哪怕我看不到我的丈夫，我和他的心永遠連在一起，多虧因為這個，我還能夠堅持。」孟妻五日向法國警方報案。針對孟妻為何未馬上報案，以及孟宏偉在中國的行程，國際刑警組織並未提供進一步訊息。

法國調查發現，孟宏偉是經由瑞典斯德哥爾摩飛往北京，在北京落地後失蹤。香港南華早報引述匿名人士報導，孟宏偉一下飛機就被逮捕。中國官員失蹤後，家屬聯繫外國政府的案例非常罕見，因為他們通常擔心親人會受到更嚴厲懲處。

預感被捕 將成國際事件

孟宏偉於二○一六年接任國際刑警組織主席，之後定居里昂。據信孟宏偉已察覺中國有意逮捕他，已有安全預案；一旦他失蹤，孟妻便向法國警方報案，使本案成為國際事件。若他的妻兒申請到法國政治庇護，或公開他保留的中國機密資料，也將成為重大國際事件，可能對中國具重大殺傷力。