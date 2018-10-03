新疆再教育營 秘密移轉30萬穆斯林

2018-10-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）報導，中國政府打壓新疆維吾爾自治區穆斯林的行動愈演愈烈，甚至因擔心「再教育營」內部消息外洩，自九月上旬起，陸續將南疆和田、西疆喀什地區等地的維族穆斯林集中運往北疆，北疆伊犁哈薩克自治州等地的哈薩克族穆斯林被送往甘肅地區，共轉移達三十萬人。由於公路交通難以應付規模龐大的運輸任務，當局自九月下旬起，改用火車轉移各營區的穆斯林，烏魯木齊鐵路局甚至對外停售九月二十六日至十月二十二日的新疆鐵路車票。

ＲＦＡ一日引述當地穆斯林說法指出，當局為了掩人耳目，不得不採取大規模轉移「再教育營」穆斯林的做法，「首要原因是新疆各地監獄都已人滿為患，再者是為了保密，哪怕僅有一％的監獄管理人員或警察與被關進去的人有關係，現在抓的人太多，難保裡面的消息不會傳到外面去」。伊犁新源縣居民表示，當局出動數百名軍警從集中教育中心秘密轉移數千人，行動過程還不准路人拍照，要求沿街民眾關閉窗戶，並禁止所有私家車上路。喀什地區疏附縣警方已證實，的確有大規模轉移穆斯林的行動。

據報導，九月十七日至二十一日，伊犁有數千名穆斯林被押往南邊的阿勒泰地區，阿勒泰地區的穆斯林被送往西邊的昌吉回族自治州，原本關押在昌吉的穆斯林則被轉移到一千公里外的甘肅省境內。與此同時，新疆中西部阿克蘇地區、西疆喀什地區等地的穆斯林，遭集中運往伊犁。而為了防止集中教育營區的工作人員與被關押者串通，當局已從甘肅等地高薪招聘「再教育營」的教導員。

逃避改造 雜誌主編跳樓

中國政府利用「再教育營」改造穆斯林，對他們進行洗腦教育，要求穆斯林聲討伊斯蘭教信仰，改為信奉中國共產黨和中國國家主席習近平。知情人士告訴ＲＦＡ，去年八月就有一名新疆地區的國營文學雜誌主編，為了逃避「再教育營」，從烏魯木齊一棟辦公大樓的八樓一躍而下，跳樓身亡。該名五十五歲的雜誌主編克瓦羊牡（Qeyser Qeyum），因翻譯文學藝術作品遭當局約談，並在當局致電通知他將被送進「再教育營」當天選擇自殺。

中國外交部長王毅九月二十八日在紐約被問到北京當局於新疆採取的行動時聲稱，那是中國政府為新疆兩千萬人做的「好事」。他說，中國政府依憲法保障疆人宗教自由，但由於層出不窮、「百分之百的恐怖事件」，必須採取行動防堵恐怖主義；疆人都非常贊成政府的做法，因為他們因此不會再遭到恐怖攻擊，「這不是一件好事嗎？」