美準大法官再爆醜聞 大學期間派對露鳥

2018-09-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh），日前才被控涉嫌在青少年時期曾企圖性侵少女。美國「紐約客週刊」（The New Yorker）二十三日加碼踢爆，卡瓦諾就讀耶魯大學期間，曾在宿舍派對上酒後亂性，露出生殖器並塞到女同學面前，導致受害者不小心觸摸到，覺得深受侮辱。

據報導，受害女子拉米雷斯（Deborah Ramirez）回憶，一九八三至八四年期間，她在耶魯就讀社會學與心理學，當時她與卡瓦諾都是新生。她應友人邀請參加宿舍派對，期間眾人玩起喝酒遊戲，先是有一名男同學拿起塑膠假陽具朝她指去，接著另一名男同學露出他的陰莖，眾目睽睽下將性器擺在她的面前。

拉米雷斯指控，她在派對上雖有醉意，但此舉違背她的意願。當時旁人戲稱那是「假陽具」，慫恿她「親下去」。她驚嚇之餘將露鳥男推開，過程中觸摸到他的性器，令她感到尷尬、羞辱與震驚。她記得當場有人叫出露鳥男、即卡瓦諾的全名。

拉米雷斯起初不願揭露此事，部分原因是當時她已喝醉，記憶並不完整，若她必須對聯邦調查局或參議院作證，勢必因酒醉記憶遭到質疑。在仔細回憶並與律師商議後，她確信卡瓦諾在場，逾矩行為確實發生，才決定公諸於世。

對此，卡瓦諾在聲明中駁斥為不實抹黑，並獲得白宮力挺。迄今已至少有四名民主黨參議員收到前述指控資訊，其中兩人準備展開調查。參議院司法委員會多名共和黨議員也表示，將就此事展開調查。

參院司法委員已決定二十七日召開特別聽證會，召喚卡瓦諾與加州巴羅艾托大學（Palo Alto University）臨床心理學教授福特（Christine Blasey Ford）作證。福特指控卡瓦諾在一九八二年的一場夏季泳裝派對上，與另一名男同學將她按倒在床，試圖扯下她的泳裝。為證明自己的清白，卡瓦諾準備呈交他當年的月曆，證實沒有所謂的泳裝派對。

卡瓦諾已發表誓詞，成為法定成年人後從未犯下任何言語或生理騷擾或性侵。若拉米雷斯指控屬實，事發時就讀大一的卡瓦諾已滿十八歲，意味他說謊，可能影響他的任命案。然而，今年五十三歲的拉米雷斯是註冊民主黨員，動機受到質疑。