馬爾地夫今大選 親中總統弄權

2018-09-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫將於廿三日舉行總統大選，北京支持的現任總統雅門（Abdulla Yameen）正尋求連任，選前傳出他緊握權力，壓制媒體及反對派聲浪。這場選舉不僅考驗馬國民主，也反映中國與印度兩大區域強權的戰略競爭，外界擔憂馬國將重回威權統治。國際社會已警告，若發生選舉舞弊，將會祭出制裁。

雅門是馬國前強人總統蓋約姆之弟，二○一三年上台後，開始鐵腕統治；在政治上，他打壓異議份子及新聞媒體，動用軍隊防止自己遭到罷免，關押選舉對手，甚至將親兄蓋約姆關入監獄。今年二月，雅門宣布全國進入緊急狀態，藉此肅清異己，招致聯合國抨擊。

在經濟上，雅門接受中國「一帶一路」倡議的十三億美元貸款，興建馬國的基礎建設，包括一座造價兩億美元、今年八月啟用的大橋，但其舉債逾馬國國內生產毛額（GDP）的四分之一，令國家陷入中國的債務陷阱。

幾乎所有的雅門主要政敵都已入獄或放逐海外，流亡的前總統納希德被禁止參選。為擊敗雅門，反對派聯合推出資深議員索里 （Ibrahim Mohamed Solih）角逐總統，他主張打擊貪腐、與西方改善關係，但其知名度不高，反對派在首都馬列造勢又遭到噤聲，就連穿著印有反對派人物的Ｔ恤都被禁止。

反對黨指控，本次大選計票規則突改變，包括拒絕選舉觀察員審視個人投票，令選舉舞弊調查更添困難。馬爾地夫警方廿二日突襲反對黨「馬爾地夫民主黨」（MDP）競選總部。MDP指控，當局在未持有法院命令的情況下，強行搜查其位於首都馬列的辦公室；警方則宣稱相關行動旨在預防「違法活動」。

對此，「人權觀察組織」南亞分部主任甘古力抨擊，雅門不擇手段整肅對手，甚至介入選舉。選票監控組織「透明馬爾地夫」發言人拉希德則斥責，這是自二○○八年馬國首度多黨選舉以來，透明度最糟的一次大選。

針對選舉舞弊，美國務院於九月初警告，可能對馬國祭出制裁。歐盟則於七月指出，若情況沒有改善，將對馬國實施旅遊禁令及個人資產凍結。