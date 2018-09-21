澳洲堵中 擬幫巴紐建海軍基地

2018-09-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲人報廿日報導，坎培拉政府打算與南太平洋島國巴布亞紐幾內亞合作，在巴紐的馬努斯島（Manus）成立能駐紮澳洲與美軍戰艦的海軍基地，此舉顯然意在遏阻中國勢力深入南太平洋。

該報指出，澳洲前總理滕博爾趁今年七月巴國總理歐尼爾訪澳時，與之討論開發馬努斯島的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base），稍後澳洲國防部官員還親赴該海軍基地勘查。滕博爾政府曾希望能在今年十一月中旬於巴紐首都摩斯比港登場的亞太經濟合作會（ＡＰＥＣ）高峰會前，與巴國政府敲定此一基地合作計畫，但坎培拉當局在上月改朝換代，該計畫能否繼續，不得而知。

中國積極拉攏太平洋島國並非秘密，像是中國國家主席習近平將在ＡＰＥＣ高峰會前，於摩斯比港與太平洋領袖舉行特別高峰會；此外，中國也曾與萬納杜接觸，討論在此成立軍事基地的可能性。澳洲官員擔心，中國可能會有興趣重新開發巴紐在韋瓦克、基科里、瓦尼莫與馬努斯島上的四個港口，以拓展在太平洋的軍事據點；其中馬努斯的深水港被視為最具有戰略重要性。

澳洲前國防部官員休布瑞吉說，把馬努斯打造為巴紐、澳洲與美國部隊的基地「非常合理」，能創造三贏局面：讓美國在太平洋取得更大的運作與支援空間、讓澳洲在已有海軍基地的達爾文與凱恩斯以外兩千公里與一千六百公里處，再設有海軍基地；至於最大贏家巴紐則能獲得三艘來自澳洲的守護者級巡邏艦、新基地設施，以及與美澳海軍密切合作。