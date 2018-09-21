美朝重啟談判 目標2021年無核化

2018-09-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕在平壤十九日矢言拆除其「西海衛星發射場」，並暗示一旦華府採取相應行動，平壤將關閉其「寧邊核設施」後，美國國務卿龐皮歐同日即表示，美方準備立即重啟無核化談判。他指稱，已邀請北韓外交部長李勇浩於下週在紐約會晤，將以二○二一年一月前使北韓完成無核化為目標。

南韓總統文在寅廿日返國後在記者會上表示，北韓領導人金正恩盼龐皮歐早日訪朝，並希望能與美國總統川普再度舉行「川金會」，儘快實現無核化。文在寅還說，爭取在今年內發表韓戰終戰宣言，終戰宣言乃啟動和平協定的出發點。和平協定在北韓實現無核化的最後階段才會簽署，聯合國軍司令部的地位與駐韓美軍等，皆不受任何影響。

龐、李兩人下週都將出席聯合國大會。美方也邀請其他北韓官員與美國的北韓政策特別代表畢根在奧地利維也納晤談。龐皮歐十九日在書面聲明中提到，這將標誌著旨在透過北韓儘快無核化的進程來改善美朝關係的談判，以及建構朝鮮半島一個持久且穩定和平建制的開端。龐皮歐並強調，無核化進程「應該在二○二一年一月完成」。分析家認為，此時程暗示華府耐心有限，金正恩不能無限期迴避無核化的方法，必須在川普第一個任期結束前有所成果。

川普則對第三次「文金會」成果表示歡迎。川普向記者說，在北韓方面，我們正取得巨大進展。中國外交部長王毅廿日表示，金、文兩人簽署「平壤共同宣言」，中方對此表示熱烈祝賀，予以堅定支持。俄羅斯和日本政府亦表示歡迎與期待。

文、金兩人十九日在平壤欣賞大型團體操表演，文在寅發表七分鐘談話，成為首位對北韓民眾公開發表談話的南韓總統。他廿日則與妻子和金正恩夫婦同登中、朝交界的北韓「聖山」白頭山（即長白山）。長久以來夢想著攀登白頭山的文在寅說，相信南韓民眾遊覽白頭山的時刻必將到來。金正恩說，今後南韓人士、海外同胞都要遊覽白頭山。文在寅下山後，即從白頭山附近的「三池淵機場」搭乘專機直接飛回南韓，結束訪朝行程。